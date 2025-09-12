UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Вихідні в Україні будуть теплими й сухими: коли чекати дощів та похолодання

Фото: сонячний осінній уїк-енд в Україні (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

На вихідних буде тепло та жодних серйозних дощів. Але вже з середи прийде різке похолодання з опадами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

У найближчі вихідні, 13-14 вересня, погода в Україні потішить комфортним теплом. У денні години температура сягатиме +20…+25 градусів, а вночі буде +10…+15 градусів.  На Сумщині та Харківщині ночі прохолодніші +8…+12 градусів.

Дощів не прогнозують. По всій країні очікується суха та малохмарна погода. 

Якою буде погода в Києві

У столиці вихідні теж пройдуть комфортно. 13-14 вересня в Києві прогнозують суху та ясну погоду. Вночі стовпчики термометра покажуть +12…+15 градусів, вдень - +22…+24 градуси.

Мешканці та гості столиці зможуть насолодитися теплом, адже дощів найближчими днями тут не очікується.

Коли чекати на зміни

Сонячний спокій триватиме недовго. Уже в середині наступного тижня погода різко зміниться. У середу, 17 вересня, на заході та півночі України, включно з Києвом, прогнозують дощі та похолодання.

 

Поради перед холодами

1. Подбати про одяг

  • Обирати багатошаровий одяг, щоб регулювати тепло залежно від погоди.

  • Куртка чи плащ із водовідштовхувальною тканиною + зручне взуття на товстій підошві, яке не промокає.

  • Завжди мати парасольку чи дощовик, особливо якщо пересуваєтесь пішки.

2. Зміцнити імунітет

  • Вживати більше сезонних овочів та фруктів, багатих на вітаміни С, А, Е.

  • Пити теплі напої - трав’яні чаї, морси, теплу воду з лимоном.

  • Уникати переохолодження: мокрий одяг і взуття треба відразу міняти.

3. Подбати про житло

  • Перевірити ущільнювачі на вікнах і дверях, щоб не було протягів.

  • Тримати під рукою ковдри чи пледи, якщо опалювальний сезон ще не почався.

  • Використовувати сушарки чи обігрівачі для вологих речей.

4. Захистити здоров’я

  • У періоди дощів і сирості частіше провітрювати приміщення, щоб уникнути грибка.

  • Використовувати зволожувачі повітря: восени часто вмикають обігрівачі, і повітря стає сухим.

  • Берегти суглоби та ноги від вологи й холоду - це перша зона ризику.

5. Психологічний комфорт

  • Осінь із дощами часто впливає на настрій, тому фахівці радять більше гуляти у світлий час доби.

  • Додавати до раціону продукти, що підвищують рівень серотоніну: горіхи, шоколад, банани.

  • Підтримувати режим сну і достатній відпочинок.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україні настає метеорологічна осінь і чому зараз говорити про це зарано.

Також метеорологи зафіксували у різних областях країни 12 нових температурних рекордів за два дні.

