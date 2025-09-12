Вихідні в Україні будуть теплими й сухими: коли чекати дощів та похолодання

На вихідних буде тепло та жодних серйозних дощів. Але вже з середи прийде різке похолодання з опадами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
У найближчі вихідні, 13-14 вересня, погода в Україні потішить комфортним теплом. У денні години температура сягатиме +20…+25 градусів, а вночі буде +10…+15 градусів. На Сумщині та Харківщині ночі прохолодніші +8…+12 градусів.
Дощів не прогнозують. По всій країні очікується суха та малохмарна погода.
У столиці вихідні теж пройдуть комфортно. 13-14 вересня в Києві прогнозують суху та ясну погоду. Вночі стовпчики термометра покажуть +12…+15 градусів, вдень - +22…+24 градуси.
Мешканці та гості столиці зможуть насолодитися теплом, адже дощів найближчими днями тут не очікується.
Сонячний спокій триватиме недовго. Уже в середині наступного тижня погода різко зміниться. У середу, 17 вересня, на заході та півночі України, включно з Києвом, прогнозують дощі та похолодання.
1. Подбати про одяг
Обирати багатошаровий одяг, щоб регулювати тепло залежно від погоди.
Куртка чи плащ із водовідштовхувальною тканиною + зручне взуття на товстій підошві, яке не промокає.
Завжди мати парасольку чи дощовик, особливо якщо пересуваєтесь пішки.
2. Зміцнити імунітет
Вживати більше сезонних овочів та фруктів, багатих на вітаміни С, А, Е.
Пити теплі напої - трав’яні чаї, морси, теплу воду з лимоном.
Уникати переохолодження: мокрий одяг і взуття треба відразу міняти.
3. Подбати про житло
Перевірити ущільнювачі на вікнах і дверях, щоб не було протягів.
Тримати під рукою ковдри чи пледи, якщо опалювальний сезон ще не почався.
Використовувати сушарки чи обігрівачі для вологих речей.
4. Захистити здоров’я
У періоди дощів і сирості частіше провітрювати приміщення, щоб уникнути грибка.
Використовувати зволожувачі повітря: восени часто вмикають обігрівачі, і повітря стає сухим.
Берегти суглоби та ноги від вологи й холоду - це перша зона ризику.
5. Психологічний комфорт
Осінь із дощами часто впливає на настрій, тому фахівці радять більше гуляти у світлий час доби.
Додавати до раціону продукти, що підвищують рівень серотоніну: горіхи, шоколад, банани.
Підтримувати режим сну і достатній відпочинок.
Раніше синоптики розповіли, коли в Україні настає метеорологічна осінь і чому зараз говорити про це зарано.
Також метеорологи зафіксували у різних областях країни 12 нових температурних рекордів за два дні.