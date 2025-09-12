Выходные в Украине будут теплыми и сухими: когда ждать дождей и похолодания

В ближайшие выходные, 13-14 сентября, погода в Украине порадует комфортным теплом. В дневные часы температура будет достигать +20...+25 градусов, а ночью будет +10...+15 градусов. На Сумщине и Харьковщине ночи прохладнее +8...+12 градусов.

Дождей не прогнозируют. По всей стране ожидается сухая и малооблачная погода.

Какой будет погода в Киеве

В столице выходные тоже пройдут комфортно. 13-14 сентября в Киеве прогнозируют сухую и ясную погоду. Ночью столбики термометра покажут +12...+15 градусов, днем - +22...+24 градуса.

Жители и гости столицы смогут насладиться теплом, ведь дождей в ближайшие дни здесь не ожидается.

Когда ждать перемен

Солнечный покой продлится недолго. Уже в середине следующей недели погода резко изменится. В среду, 17 сентября, на западе и севере Украины, включая Киев, прогнозируют дожди и похолодание.