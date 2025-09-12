RU

Общество Образование Деньги Изменения

Выходные в Украине будут теплыми и сухими: когда ждать дождей и похолодания

Фото: солнечный осенний уик-энд в Украине (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

На выходных будет тепло и никаких серьезных дождей. Но уже со среды придет резкое похолодание с осадками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

В ближайшие выходные, 13-14 сентября, погода в Украине порадует комфортным теплом. В дневные часы температура будет достигать +20...+25 градусов, а ночью будет +10...+15 градусов. На Сумщине и Харьковщине ночи прохладнее +8...+12 градусов.

Дождей не прогнозируют. По всей стране ожидается сухая и малооблачная погода.

Какой будет погода в Киеве

В столице выходные тоже пройдут комфортно. 13-14 сентября в Киеве прогнозируют сухую и ясную погоду. Ночью столбики термометра покажут +12...+15 градусов, днем - +22...+24 градуса.

Жители и гости столицы смогут насладиться теплом, ведь дождей в ближайшие дни здесь не ожидается.

Когда ждать перемен

Солнечный покой продлится недолго. Уже в середине следующей недели погода резко изменится. В среду, 17 сентября, на западе и севере Украины, включая Киев, прогнозируют дожди и похолодание.

 

 

Советы перед холодами

1. Позаботиться об одежде

  • Выбирать многослойную одежду, чтобы регулировать тепло в зависимости от погоды.

  • Куртка или плащ с водоотталкивающей тканью + удобная обувь на толстой подошве, которая не промокает.

  • Всегда иметь зонт или дождевик, особенно если передвигаетесь пешком.

2. Укрепить иммунитет

  • Употреблять больше сезонных овощей и фруктов, богатых витаминами С, А, Е.

  • Пить теплые напитки - травяные чаи, морсы, теплую воду с лимоном.

  • Избегать переохлаждения: мокрую одежду и обувь надо сразу менять.

3. Позаботиться о жилье

  • Проверить уплотнители на окнах и дверях, чтобы не было сквозняков.

  • Держать под рукой одеяла или пледы, если отопительный сезон еще не начался.

  • Использовать сушилки или обогреватели для влажных вещей.

4. Защитить здоровье

  • В периоды дождей и сырости чаще проветривать помещение, чтобы избежать грибка.

  • Использовать увлажнители воздуха: осенью часто включают обогреватели, и воздух становится сухим.

  • Беречь суставы и ноги от влаги и холода - это первая зона риска.

5. Психологический комфорт

  • Осень с дождями часто влияет на настроение, поэтому специалисты советуют больше гулять в светлое время суток.

  • Добавлять в рацион продукты, повышающие уровень серотонина: орехи, шоколад, бананы.

  • Поддерживать режим сна и достаточный отдых.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украине наступает метеорологическая осень и почему сейчас говорить об этом рано.

Также метеорологи зафиксировали в разных областях страны 12 новых температурных рекордов за два дня.

