Вихідні в Україні будуть теплими й сухими: коли чекати дощів та похолодання
На вихідних буде тепло та жодних серйозних дощів. Але вже з середи прийде різке похолодання з опадами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
У найближчі вихідні, 13-14 вересня, погода в Україні потішить комфортним теплом. У денні години температура сягатиме +20…+25 градусів, а вночі буде +10…+15 градусів. На Сумщині та Харківщині ночі прохолодніші +8…+12 градусів.
Дощів не прогнозують. По всій країні очікується суха та малохмарна погода.
Якою буде погода в Києві
У столиці вихідні теж пройдуть комфортно. 13-14 вересня в Києві прогнозують суху та ясну погоду. Вночі стовпчики термометра покажуть +12…+15 градусів, вдень - +22…+24 градуси.
Мешканці та гості столиці зможуть насолодитися теплом, адже дощів найближчими днями тут не очікується.
Коли чекати на зміни
Сонячний спокій триватиме недовго. Уже в середині наступного тижня погода різко зміниться. У середу, 17 вересня, на заході та півночі України, включно з Києвом, прогнозують дощі та похолодання.
Поради перед холодами
1. Подбати про одяг
-
Обирати багатошаровий одяг, щоб регулювати тепло залежно від погоди.
-
Куртка чи плащ із водовідштовхувальною тканиною + зручне взуття на товстій підошві, яке не промокає.
-
Завжди мати парасольку чи дощовик, особливо якщо пересуваєтесь пішки.
2. Зміцнити імунітет
-
Вживати більше сезонних овочів та фруктів, багатих на вітаміни С, А, Е.
-
Пити теплі напої - трав’яні чаї, морси, теплу воду з лимоном.
-
Уникати переохолодження: мокрий одяг і взуття треба відразу міняти.
3. Подбати про житло
-
Перевірити ущільнювачі на вікнах і дверях, щоб не було протягів.
-
Тримати під рукою ковдри чи пледи, якщо опалювальний сезон ще не почався.
-
Використовувати сушарки чи обігрівачі для вологих речей.
4. Захистити здоров’я
-
У періоди дощів і сирості частіше провітрювати приміщення, щоб уникнути грибка.
-
Використовувати зволожувачі повітря: восени часто вмикають обігрівачі, і повітря стає сухим.
-
Берегти суглоби та ноги від вологи й холоду - це перша зона ризику.
5. Психологічний комфорт
-
Осінь із дощами часто впливає на настрій, тому фахівці радять більше гуляти у світлий час доби.
-
Додавати до раціону продукти, що підвищують рівень серотоніну: горіхи, шоколад, банани.
-
Підтримувати режим сну і достатній відпочинок.
Раніше синоптики розповіли, коли в Україні настає метеорологічна осінь і чому зараз говорити про це зарано.
Також метеорологи зафіксували у різних областях країни 12 нових температурних рекордів за два дні.