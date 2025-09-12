Вихідні в Україні будуть теплими й сухими: коли чекати дощів та похолодання

На вихідних буде тепло та жодних серйозних дощів. Але вже з середи прийде різке похолодання з опадами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

У найближчі вихідні, 13-14 вересня, погода в Україні потішить комфортним теплом. У денні години температура сягатиме +20…+25 градусів, а вночі буде +10…+15 градусів. На Сумщині та Харківщині ночі прохолодніші +8…+12 градусів.

Дощів не прогнозують. По всій країні очікується суха та малохмарна погода.

Якою буде погода в Києві

У столиці вихідні теж пройдуть комфортно. 13-14 вересня в Києві прогнозують суху та ясну погоду. Вночі стовпчики термометра покажуть +12…+15 градусів, вдень - +22…+24 градуси.

Мешканці та гості столиці зможуть насолодитися теплом, адже дощів найближчими днями тут не очікується.

Коли чекати на зміни

Сонячний спокій триватиме недовго. Уже в середині наступного тижня погода різко зміниться. У середу, 17 вересня, на заході та півночі України, включно з Києвом, прогнозують дощі та похолодання.