Выходные в Украине будут теплыми и сухими: когда ждать дождей и похолодания
На выходных будет тепло и никаких серьезных дождей. Но уже со среды придет резкое похолодание с осадками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
В ближайшие выходные, 13-14 сентября, погода в Украине порадует комфортным теплом. В дневные часы температура будет достигать +20...+25 градусов, а ночью будет +10...+15 градусов. На Сумщине и Харьковщине ночи прохладнее +8...+12 градусов.
Дождей не прогнозируют. По всей стране ожидается сухая и малооблачная погода.
Какой будет погода в Киеве
В столице выходные тоже пройдут комфортно. 13-14 сентября в Киеве прогнозируют сухую и ясную погоду. Ночью столбики термометра покажут +12...+15 градусов, днем - +22...+24 градуса.
Жители и гости столицы смогут насладиться теплом, ведь дождей в ближайшие дни здесь не ожидается.
Когда ждать перемен
Солнечный покой продлится недолго. Уже в середине следующей недели погода резко изменится. В среду, 17 сентября, на западе и севере Украины, включая Киев, прогнозируют дожди и похолодание.
Советы перед холодами
1. Позаботиться об одежде
-
Выбирать многослойную одежду, чтобы регулировать тепло в зависимости от погоды.
-
Куртка или плащ с водоотталкивающей тканью + удобная обувь на толстой подошве, которая не промокает.
-
Всегда иметь зонт или дождевик, особенно если передвигаетесь пешком.
2. Укрепить иммунитет
-
Употреблять больше сезонных овощей и фруктов, богатых витаминами С, А, Е.
-
Пить теплые напитки - травяные чаи, морсы, теплую воду с лимоном.
-
Избегать переохлаждения: мокрую одежду и обувь надо сразу менять.
3. Позаботиться о жилье
-
Проверить уплотнители на окнах и дверях, чтобы не было сквозняков.
-
Держать под рукой одеяла или пледы, если отопительный сезон еще не начался.
-
Использовать сушилки или обогреватели для влажных вещей.
4. Защитить здоровье
-
В периоды дождей и сырости чаще проветривать помещение, чтобы избежать грибка.
-
Использовать увлажнители воздуха: осенью часто включают обогреватели, и воздух становится сухим.
-
Беречь суставы и ноги от влаги и холода - это первая зона риска.
5. Психологический комфорт
-
Осень с дождями часто влияет на настроение, поэтому специалисты советуют больше гулять в светлое время суток.
-
Добавлять в рацион продукты, повышающие уровень серотонина: орехи, шоколад, бананы.
-
Поддерживать режим сна и достаточный отдых.
Ранее синоптики рассказали, когда в Украине наступает метеорологическая осень и почему сейчас говорить об этом рано.
Также метеорологи зафиксировали в разных областях страны 12 новых температурных рекордов за два дня.