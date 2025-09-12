ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Выходные в Украине будут теплыми и сухими: когда ждать дождей и похолодания

Украина, Пятница 12 сентября 2025 15:05
UA EN RU
Выходные в Украине будут теплыми и сухими: когда ждать дождей и похолодания Фото: солнечный осенний уик-энд в Украине (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

На выходных будет тепло и никаких серьезных дождей. Но уже со среды придет резкое похолодание с осадками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

В ближайшие выходные, 13-14 сентября, погода в Украине порадует комфортным теплом. В дневные часы температура будет достигать +20...+25 градусов, а ночью будет +10...+15 градусов. На Сумщине и Харьковщине ночи прохладнее +8...+12 градусов.

Дождей не прогнозируют. По всей стране ожидается сухая и малооблачная погода.

Какой будет погода в Киеве

В столице выходные тоже пройдут комфортно. 13-14 сентября в Киеве прогнозируют сухую и ясную погоду. Ночью столбики термометра покажут +12...+15 градусов, днем - +22...+24 градуса.

Жители и гости столицы смогут насладиться теплом, ведь дождей в ближайшие дни здесь не ожидается.

Когда ждать перемен

Солнечный покой продлится недолго. Уже в середине следующей недели погода резко изменится. В среду, 17 сентября, на западе и севере Украины, включая Киев, прогнозируют дожди и похолодание.

Советы перед холодами

1. Позаботиться об одежде

  • Выбирать многослойную одежду, чтобы регулировать тепло в зависимости от погоды.

  • Куртка или плащ с водоотталкивающей тканью + удобная обувь на толстой подошве, которая не промокает.

  • Всегда иметь зонт или дождевик, особенно если передвигаетесь пешком.

2. Укрепить иммунитет

  • Употреблять больше сезонных овощей и фруктов, богатых витаминами С, А, Е.

  • Пить теплые напитки - травяные чаи, морсы, теплую воду с лимоном.

  • Избегать переохлаждения: мокрую одежду и обувь надо сразу менять.

3. Позаботиться о жилье

  • Проверить уплотнители на окнах и дверях, чтобы не было сквозняков.

  • Держать под рукой одеяла или пледы, если отопительный сезон еще не начался.

  • Использовать сушилки или обогреватели для влажных вещей.

4. Защитить здоровье

  • В периоды дождей и сырости чаще проветривать помещение, чтобы избежать грибка.

  • Использовать увлажнители воздуха: осенью часто включают обогреватели, и воздух становится сухим.

  • Беречь суставы и ноги от влаги и холода - это первая зона риска.

5. Психологический комфорт

  • Осень с дождями часто влияет на настроение, поэтому специалисты советуют больше гулять в светлое время суток.

  • Добавлять в рацион продукты, повышающие уровень серотонина: орехи, шоколад, бананы.

  • Поддерживать режим сна и достаточный отдых.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украине наступает метеорологическая осень и почему сейчас говорить об этом рано.

Также метеорологи зафиксировали в разных областях страны 12 новых температурных рекордов за два дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Выходные в Украине
Новости
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России