Украинцев с бронированием станет меньше. Министр разъяснил новые правила для "оборонки"
В Украине изменились правила бронирования предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Часть из них может утратить статус критичности и брони для работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко в эфире телемарафона .
Новые правила бронирования
По словам Кравченко, предприятия ОПК и ТЭК должны привести количество забронированных военнообязанных до 95%. Бронирование за ключевыми специалистами, непосредственно вовлеченными в производство, в том числе технологическим и инженерным персоналом, должно сохраниться.
Министр говорит, что ранее некоторые критические предприятия могли бронировать до 100% военнообязанных работников. По новым правилам, базовую квоту снизили до 95%. Также критическим предприятиям предоставили дополнительный 31 день, чтобы скорректировать количество забронированных.
Чиновник подчеркнул, что бронирование должны сохранить за работниками, непосредственно обеспечивающими производственные процессы. Речь идет о специалистах, которые:
- выполняют оборонные контракты,
- обеспечивают бесперебойную работу предприятий,
- производят ремонтные и аварийно-восстановительные работы.
"Мы прежде всего говорим о технологическом, инженерном персонале", - говорит он.
Сокращение бронирования не должно затрагивать специалистов, без которых невозможно выполнять оборонные заказы и поддерживать работу предприятий, отметил Кравченко.
Также, по мнению министра, от 10 до 15% предприятий уже не будут соответствовать новым, более жестким правилам критичности.
Ранее РБК-Украина писало, что статус критичности предприятий, срок действия которого истекает в ноябре-декабре 2026 года, автоматически продлятся до 1 февраля 2027 года.
Для обеспечения бесперебойной работы критически важных предприятий при переходе на обновленную систему бронирования был подготовлен проект акта, предусматривающий введение переходного периода.
Кроме того, стало известно, кто имеет право на отсрочку от мобилизации. Среди оснований для ее получения - семейные обстоятельства, состояние здоровья, обучение, научная деятельность и бронирование.