Украинцев с бронированием станет меньше. Министр разъяснил новые правила для "оборонки"

В Украине изменились правила бронирования предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Часть из них может утратить статус критичности и брони для работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко в эфире телемарафона .

Новые правила бронирования

По словам Кравченко, предприятия ОПК и ТЭК должны привести количество забронированных военнообязанных до 95%. Бронирование за ключевыми специалистами, непосредственно вовлеченными в производство, в том числе технологическим и инженерным персоналом, должно сохраниться.

Министр говорит, что ранее некоторые критические предприятия могли бронировать до 100% военнообязанных работников. По новым правилам, базовую квоту снизили до 95%. Также критическим предприятиям предоставили дополнительный 31 день, чтобы скорректировать количество забронированных.

Чиновник подчеркнул, что бронирование должны сохранить за работниками, непосредственно обеспечивающими производственные процессы. Речь идет о специалистах, которые:

выполняют оборонные контракты,

обеспечивают бесперебойную работу предприятий,

производят ремонтные и аварийно-восстановительные работы.

"Мы прежде всего говорим о технологическом, инженерном персонале", - говорит он.

Сокращение бронирования не должно затрагивать специалистов, без которых невозможно выполнять оборонные заказы и поддерживать работу предприятий, отметил Кравченко.

Также, по мнению министра, от 10 до 15% предприятий уже не будут соответствовать новым, более жестким правилам критичности.