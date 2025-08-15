Українці зможуть змінити прізвище в "Дії": що відомо

За його словами, відповідний сервіс в "Дії" буде актуальним, оскільки спостерігається великий попит з боку громадян на зміну прізвища.

В Мінцифри хочуть реалізувати таку можливість до кінця 2025 року. Команда Федорова вже працює над запровадженням відповідного сервісу.

"От над цим ми працюємо. Моя команда обіцяє, що до Нового року запустимо... Я бачу велику кількість звернень щодо цього. Ми моніторимо послуги на які є запит. І ми над цим працюємо, я це актуалізував", - зазначив чиновник.

Зазначмо, що сьогодні змінити прізвище в Україні можливо за бажанням громадянина, який досягнув 16 років, або за згодою батьків, якщо особа у віці від 14 до 16 років.

Для цього необхідно звернутися в орган державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання. Далі треба написати відповідну заяву та подати документи: паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб (якщо є). Після розгляду заяви громадянину мають видати свідоцтво про зміну прізвища.

Відповідна послуга передбачає сплату адмінзбору.