UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці зможуть замовляти номерні знаки на авто онлайн: в МВС назвали терміни

Фото: Українці зможуть замовляти номерні знаки на авто онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вже в червні набуде чинності наказ МВС про визначення механізму замовлення онлайн номерних знаків на автомобілі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ятого.

"Через три місяці, а саме 3 червня 2023 року, набуде чинності наказ МВС України від 17 січня 2023 року № 10, яким визначено механізм замовлення онлайн наявних у сервісному центрі МВС платних або безкоштовних номерних знаків", - заявив Драп'ятий.

Як пояснив урядовець, лише за кілька кліків власники автомобілів зможуть обрати й забронювати бажану комбінацію номерних знаків в особистому кабінеті й одразу оплатити її, якщо вона є платною. Протягом 10 днів після бронювання необхідно закріпити номерний знак в обраному сервісному центрі МВС під час реєстраційних дій з транспортним засобом.

"Впровадження нового функціоналу стане черговим кроком у напрямку цифровізації, забезпеченні прозорого та зручного алгоритму отримання однієї з найбільш затребуваних послуг", - додав Драп'ятий.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як українці можуть отримати свої перші водійські права в Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України