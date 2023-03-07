ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як українцям отримати перші водійські права в Польщі: пояснення

Новость на русском →
Вівторок 07 березня 2023 13:59
Як українцям отримати перші водійські права в Польщі: пояснення Фото: як українцям отримати перші водійські права в Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українці, які сьогодні перебувають у Польщі, мають можливість отримати свої перші водійські права. Однак, для початку необхідно записатися на курси водіїв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Які умови необхідні для того, щоб записатись на курси:

  • перебувати в Польщі більше ніж 185 днів;
  • мати карту побиту;
  • мати договір на оренду житла.

В першу чергу необхідно звернутись до відділу комунікації за місцем проживання для отримання профілю кандидата у водії (PKK) з таким пакетом документів:

  • заявою;
  • фотографією розміром 3,5×4,5 см;
  • довідкою про ознайомлення зі змістом ст. 233 КК;
  • медичною довідкою, яка підтверджує відсутність протипоказань для керування автомобілем.

Після цього обрати найбільш зручну автошколу й записатись на курси. Після проходження теоретичного та практичного курсу - скласти внутрішній іспит з подальшим отриманням сертифіката про завершення навчання в автошколі.

"Записатися до Воєводського центру дорожнього руху (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для складання зовнішніх іспитів з теорії та практики водіння. Для допуску до здачі потрібно надати ті ж документи, що й для присвоєння номера PKK, плюс сертифікат з автошколи", - пише пресслужба.

Після складання усіх частин іспиту у Воєводському центрі дорожнього руху оплатити виготовлення посвідчення водія й забрати документ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Україна
NEWS
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади