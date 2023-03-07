Як українцям отримати перші водійські права в Польщі: пояснення
Українці, які сьогодні перебувають у Польщі, мають можливість отримати свої перші водійські права. Однак, для початку необхідно записатися на курси водіїв.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.
Які умови необхідні для того, щоб записатись на курси:
- перебувати в Польщі більше ніж 185 днів;
- мати карту побиту;
- мати договір на оренду житла.
В першу чергу необхідно звернутись до відділу комунікації за місцем проживання для отримання профілю кандидата у водії (PKK) з таким пакетом документів:
- заявою;
- фотографією розміром 3,5×4,5 см;
- довідкою про ознайомлення зі змістом ст. 233 КК;
- медичною довідкою, яка підтверджує відсутність протипоказань для керування автомобілем.
Після цього обрати найбільш зручну автошколу й записатись на курси. Після проходження теоретичного та практичного курсу - скласти внутрішній іспит з подальшим отриманням сертифіката про завершення навчання в автошколі.
"Записатися до Воєводського центру дорожнього руху (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для складання зовнішніх іспитів з теорії та практики водіння. Для допуску до здачі потрібно надати ті ж документи, що й для присвоєння номера PKK, плюс сертифікат з автошколи", - пише пресслужба.
Після складання усіх частин іспиту у Воєводському центрі дорожнього руху оплатити виготовлення посвідчення водія й забрати документ.
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