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Украинцы смогут заказывать номерные знаки на авто онлайн: в МВД назвали сроки

Фото: Украинцы смогут заказывать номерные знаки на авто онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в июне вступит в силу наказ МВД об определении механизма заказа онлайн номерных знаков на автомобили.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу замминистра внутренних дел Богдана Драпятого.

"Через три месяца, а именно 3 июня 2023 года, вступит в силу приказ МВД Украины от 17 января 2023 года № 10, которым определен механизм заказа онлайн имеющихся в сервисном центре МВД платных или бесплатных номерных знаков", - заявил Драпятый.

Как пояснил чиновник, всего за несколько кликов владельцы автомобилей смогут выбрать и забронировать желаемую комбинацию номерных знаков в личном кабинете и сразу оплатить ее, если она является платной. В течение 10 дней после бронирования необходимо закрепить номерной знак в выбранном сервисном центре МВД во время регистрационных действий с транспортным средством.

"Внедрение нового функционала станет очередным шагом в направлении цифровизации, обеспечении прозрачного и удобного алгоритма получения одной из самых востребованных услуг", - добавил Драпятый.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как украинцы могут получить свои первые водительские права в Польше.

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Министерство внутренних дел Украины