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Українці зможуть замовляти номерні знаки на авто онлайн: в МВС назвали терміни

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Вівторок 07 березня 2023 18:51
Українці зможуть замовляти номерні знаки на авто онлайн: в МВС назвали терміни Фото: Українці зможуть замовляти номерні знаки на авто онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вже в червні набуде чинності наказ МВС про визначення механізму замовлення онлайн номерних знаків на автомобілі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ятого.

"Через три місяці, а саме 3 червня 2023 року, набуде чинності наказ МВС України від 17 січня 2023 року № 10, яким визначено механізм замовлення онлайн наявних у сервісному центрі МВС платних або безкоштовних номерних знаків", - заявив Драп'ятий.

Як пояснив урядовець, лише за кілька кліків власники автомобілів зможуть обрати й забронювати бажану комбінацію номерних знаків в особистому кабінеті й одразу оплатити її, якщо вона є платною. Протягом 10 днів після бронювання необхідно закріпити номерний знак в обраному сервісному центрі МВС під час реєстраційних дій з транспортним засобом.

"Впровадження нового функціоналу стане черговим кроком у напрямку цифровізації, забезпеченні прозорого та зручного алгоритму отримання однієї з найбільш затребуваних послуг", - додав Драп'ятий.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як українці можуть отримати свої перші водійські права в Польщі.

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Міністерство внутрішніх справ України
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