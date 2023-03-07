Українці зможуть замовляти номерні знаки на авто онлайн: в МВС назвали терміни

Вже в червні набуде чинності наказ МВС про визначення механізму замовлення онлайн номерних знаків на автомобілі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп'ятого.

"Через три місяці, а саме 3 червня 2023 року, набуде чинності наказ МВС України від 17 січня 2023 року № 10, яким визначено механізм замовлення онлайн наявних у сервісному центрі МВС платних або безкоштовних номерних знаків", - заявив Драп'ятий.

Як пояснив урядовець, лише за кілька кліків власники автомобілів зможуть обрати й забронювати бажану комбінацію номерних знаків в особистому кабінеті й одразу оплатити її, якщо вона є платною. Протягом 10 днів після бронювання необхідно закріпити номерний знак в обраному сервісному центрі МВС під час реєстраційних дій з транспортним засобом.

"Впровадження нового функціоналу стане черговим кроком у напрямку цифровізації, забезпеченні прозорого та зручного алгоритму отримання однієї з найбільш затребуваних послуг", - додав Драп'ятий.