ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцы смогут заказывать номерные знаки на авто онлайн: в МВД назвали сроки

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 18:51
Украинцы смогут заказывать номерные знаки на авто онлайн: в МВД назвали сроки Фото: Украинцы смогут заказывать номерные знаки на авто онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в июне вступит в силу наказ МВД об определении механизма заказа онлайн номерных знаков на автомобили.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу замминистра внутренних дел Богдана Драпятого.

"Через три месяца, а именно 3 июня 2023 года, вступит в силу приказ МВД Украины от 17 января 2023 года № 10, которым определен механизм заказа онлайн имеющихся в сервисном центре МВД платных или бесплатных номерных знаков", - заявил Драпятый.

Как пояснил чиновник, всего за несколько кликов владельцы автомобилей смогут выбрать и забронировать желаемую комбинацию номерных знаков в личном кабинете и сразу оплатить ее, если она является платной. В течение 10 дней после бронирования необходимо закрепить номерной знак в выбранном сервисном центре МВД во время регистрационных действий с транспортным средством.

"Внедрение нового функционала станет очередным шагом в направлении цифровизации, обеспечении прозрачного и удобного алгоритма получения одной из самых востребованных услуг", - добавил Драпятый.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как украинцы могут получить свои первые водительские права в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины
NEWS
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти