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Українці зможуть залишатися в Азербайджані необмежений час

Фото: українці зможуть залишатися в Азербайджані необмежений час (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Громадяни України, які прибули до Азербайджану, можуть залишатись у країні необмежений час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АРА.

Начальник Головного управління міграційного контролю Державної міграційної служби Руфат Ібрагімов зазначив, що згідно із законом, українці можуть перебувати в Азербайджані 90 днів, але на даний момент є виняток.

"Як і раніше термін перебування становить 90 днів. Однак з урахуванням ситуації після закінчення терміну видворення не застосовується. Тобто громадяни України після закінчення 90 днів можуть залишатися в нашій країні", - сказав він.

Нагадаємо, раніше МЗС пояснювало, як залишити окуповану територію України через Грузію, Азербайджан чи Казахстан.

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Азербайджан