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Украинцы смогут оставаться в Азербайджане неограниченное время

Фото: украинцы смогут оставаться в Азербайджане неограниченное время (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Граждане Украины, которые прибыли в Азербайджан, могут оставаться в стране неограниченное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АРА.

Начальник Главного управления миграционного контроля Государственной миграционной службы Руфат Ибрагимов отметил, что по закону украинцы могут находиться в Азербайджане 90 дней, но на данный момент есть исключение.

"По-прежнему срок пребывания составляет 90 дней. Однако с учетом ситуации, по истечении срока выдворение не применяется. То есть граждане Украины по истечении 90 дней могут оставаться в нашей стране", - сказал он.

Напомним, ранее МИД объяснял, как покинуть оккупированную территорию Украины через Грузию, Азербайджан или Казахстан.

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Азербайджан