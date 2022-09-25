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Як покинути окуповані території через Грузію, Азербайджан чи Казахстан: пояснення

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Неділя 25 вересня 2022 13:30
Як покинути окуповані території через Грузію, Азербайджан чи Казахстан: пояснення Фото: як українцям покинути окуповані території через Грузію, Азербайджан чи Казахстан (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Через загрозу життю та здоров'ю сьогодні перебувати у Криму або ж інших тимчасово окупованих територіях не є безпечно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Для того, щоб перевірити актуальність режиму в’їзду та транзиту в іноземних державах, а зокрема дізнатися умови перебування на їх території, достатньо звернутися до інтерактивної карти МЗС за посиланням.

Фото: як українцям покинути Крим через Грузію, Азербайджан чи Казахстан (facebook.com/UkraineMFA)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

У Раді за президента Росії також запропонували розширити список військовозобов'язаних мігрантами, які мають російське громадянство менше 10 років. Тим часом є інформація, що загалом Росія планує мобілізувати 1,2 млн росіян.

Як відзначають правозахисники, у Криму росіяни масово роздають повістки кримським татарам, через що це загрожує їм геноцидом.

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