Українці зможуть отримати до мільйона гривень допомоги: є важлива умова

Як подати заявку на отримання гранту

Грантова програма націлена на підтримку ветеранів та їх подружжя, надаючи фінансову допомогу для відкриття або розвитку бізнесу. Заявку можна подати через портал "Дія". Грант може отримати будь-яка фізична особа-підприємець (ФОП) або ветеран, який має готовий бізнес-план. Заявка подається онлайн, а рішення щодо неї ухвалює Державний центр зайнятості протягом 10 робочих днів після завершення строку подання.

Щоб отримати послугу:

Натисніть "Подати заявку" та увійдіть до свого кабінету громадянина через BankID або електронний підпис. Якщо ви є ФОП або представляєте юридичну особу, використовуйте ключ ФОП або керівника організації з ЄДРПОУ.

Заповніть онлайн-форму заявки.

Додайте бізнес-план відповідно до встановленого зразка. Приклад заповненого бізнес-плану доступний на порталі.

Підпишіть заявку електронним підписом.

У випадку, якщо заявку подає дружина чи чоловік ветерана, її обов’язково потрібно погодити електронним підписом самого ветерана.

Після схвалення Державним центром зайнятості заявки, впродовж 20 робочих днів потрібно звернутися до Ощадбанку для відкриття рахунку та укладення угоди на отримання мікрогранту.

Яку суму можна отримати

Програма передбачає три рівні грантової підтримки:

до 250 тисяч гривень із зобов'язанням створити одне робоче місце;

до 500 тисяч гривень із створенням двох робочих місць;

до 1 мільйона гривень, який доступний ветеранам, зареєстрованим як ФОП протягом трьох років, з вимогою створити чотири робочі місця.

Отримані кошти можуть бути використані на закупівлю обладнання, сировини, послуги маркетингу та реклами, оренду приміщень або лізинг. Важливо, що учасники програми зобов’язані створити робочі місця та провадити діяльність не менше трьох років. Створити нові робочі місця потрібно протягом 6 місяців, а контракт із працівниками має бути підписаний мінімум на 2 роки.

За консультаціями щодо програми також можна звернутися до найближчого відділення Ощадбанку.

Яку допомогу вже отримали ветерани

Державний центр зайнятості повідомляє, що у межах урядової програми "Грант для ветеранів та їх подружжя" ухвалено чергові рішення щодо надання мікрогрантів. Цього разу, згідно з поданими заявками за період з 9 до 22 вересня 2024 року, схвалено 82 заявки на загальну суму 42,3 млн грн. Ці гранти дадуть можливість створити 171 нове робоче місце.

Серед отримувачів 56% є учасниками бойових дій, а 72% мають вищу освіту. Переважна частина грантоотримувачів (66%) вже ведуть підприємницьку діяльність. Середній розмір гранту становить 517 тисяч гривень.