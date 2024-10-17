Українці зможуть отримати до мільйона гривень допомоги: є важлива умова

Ветерани в Україні можуть отримати грошову допомогу на відкриття або розвиток бізнесу. Програма передбачає стипендію у розмірі до 1 млн. гривень, залежно від того, скільки робочих буде створено.
РБК-Україна розповідає, як отримати гроші на створення або розвиток бізнесу в Україні.
Грантова програма націлена на підтримку ветеранів та їх подружжя, надаючи фінансову допомогу для відкриття або розвитку бізнесу. Заявку можна подати через портал "Дія". Грант може отримати будь-яка фізична особа-підприємець (ФОП) або ветеран, який має готовий бізнес-план. Заявка подається онлайн, а рішення щодо неї ухвалює Державний центр зайнятості протягом 10 робочих днів після завершення строку подання.
Щоб отримати послугу:
Після схвалення Державним центром зайнятості заявки, впродовж 20 робочих днів потрібно звернутися до Ощадбанку для відкриття рахунку та укладення угоди на отримання мікрогранту.
Програма передбачає три рівні грантової підтримки:
Отримані кошти можуть бути використані на закупівлю обладнання, сировини, послуги маркетингу та реклами, оренду приміщень або лізинг. Важливо, що учасники програми зобов’язані створити робочі місця та провадити діяльність не менше трьох років. Створити нові робочі місця потрібно протягом 6 місяців, а контракт із працівниками має бути підписаний мінімум на 2 роки.
За консультаціями щодо програми також можна звернутися до найближчого відділення Ощадбанку.
Державний центр зайнятості повідомляє, що у межах урядової програми "Грант для ветеранів та їх подружжя" ухвалено чергові рішення щодо надання мікрогрантів. Цього разу, згідно з поданими заявками за період з 9 до 22 вересня 2024 року, схвалено 82 заявки на загальну суму 42,3 млн грн. Ці гранти дадуть можливість створити 171 нове робоче місце.
Серед отримувачів 56% є учасниками бойових дій, а 72% мають вищу освіту. Переважна частина грантоотримувачів (66%) вже ведуть підприємницьку діяльність. Середній розмір гранту становить 517 тисяч гривень.
Раніше РБК-Україна розповідало, що українці мають можливість отримати фінансову підтримку для відкриття або розширення бізнесу через програму "Власна справа". Максимальний розмір гранту може сягати 250 тисяч гривень. Програма, яка стартувала в липні 2022 року, пропонує мікрогранти у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень. Ці кошти можуть бути спрямовані на придбання обладнання, закупівлю сировини, оренду приміщень, маркетинг, рекламу та інші бізнесові витрати. Сума гранту залежить від кількості створених робочих місць.
Також ми писали, що власники бізнесу, який постраждав через війну, можуть долучитися до освітньо-стипендіальної програми "Міцність 2" і отримати фінансову допомогу на відновлення своєї справи. Програма орієнтована на підприємців із регіонів, що найбільше постраждали від війни, а також на власників релокованого бізнесу. Учасники матимуть змогу отримати стипендії та поборотися за гранти на обладнання до 820 тисяч гривень. Програма стартує в листопаді і триватиме три місяці. Заявки приймаються до 28 жовтня.
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