Не тільки бюджетні кошти: в уряді пропонують ще одне джерело для виплати субсидій

Міністерство соціальної політики пропонує в умовах дії воєнного стану в Україні запровадити спільне фінансування пільг та субсидій на плату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Крім бюджетних коштів пропонується спрямовувати на субсидії кошти інших не заборонених законодавством джерел, в тому числі, які використовуються за згодою урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

Детальні умови реалізації спільного фінансування, категорії отримувачів пільг та житлових субсидій та питання обміну інформацією для здійснення виплати, які здійснюються за рахунок коштів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, визначаються Меморандумом про взаєморозуміння між стороною, що фінансує, та Міністерством соціальної політики або Пенсійним фондом України.

Для реалізації програми для обробки персональних даних та виплат можуть залучатись уповноваженні банки, фінансові установи та АТ "Укрпошта".

Субсидії в бюджеті-2024

Нагадаємо, Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2024 рік пропонує виділити на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

Водночас під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду. За прогнозом НБУ, він буде скасований лише у 2025 році. Водночас мораторій не стосується інших комунальних послуг, тарифи на які періодично підвищують.