ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці зможуть обміняти посвідчення водія у Туреччині

Новость на русском →
Туреччина, Понеділок 30 січня 2023 11:54
Українці зможуть обміняти посвідчення водія у Туреччині Фото: українці зможуть обміняти посвідчення водія у Туреччині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зовсім скоро українці зможуть обміняти посвідчення водія у Стамбулі (Туреччина) в центрі ДП "Документ".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Повідомляється, що 27 січня в Регіональному сервісному центрі МВС в Житомирській області було підписане узгоджене рішення про співпрацю Головного сервісного центру МВС з ДП "Документ", який входить до сфери управління Державної міграційної служби. Невдовзі це дасть можливість обмінювати українське посвідчення водія на таке ж українське у Стамбулі.

Послуга обміну посвідчення надаватиметься:

  • у разі зміни анкетних даних водія;
  • коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше, оскільки їх термін дії - 2 роки);
  • у разі пошкодження посвідчення водія.

РБК-Україна повідомляло, що українці вже можуть обмінювати посвідчення водія у Польщі. Зараз така можливість доступна у таких містах:

  • Варшава, 02-222, Aleji Jerozolimskie, 179 (ТРЦ Blue City, 2 поверх);
  • Гданськ, 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;
  • Краків,31-154, Pawia, 5 (ТЦ Galeria Krakowska);
  • Вроцлав, 54-118, Aleja Śląska (Tarczyński Arena).

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Україні з'являться нові автомобільні номери.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Водійське посвідчення Турция Міністерство внутрішніх справ України
NEWS
Затримки з танками можуть коштувати Україні можливості контрнаступу взимку, - ISW
Затримки з танками можуть коштувати Україні можливості контрнаступу взимку, - ISW
DAILY
Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Захід дивиться. Навіщо Зеленському "чистки" у владі та кого Банкова готує на вихід