Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Турции

Совсем скоро украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Стамбуле (Турция) в центре ГП "Документ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД .

Сообщается, что 27 января в Региональном сервисном центре МВД в Житомирской области было подписано согласованное решение о сотрудничестве Главного сервисного центра МВД с ГП "Документ", который входит в сферу управления Государственной миграционной службы. Вскоре это позволит обменивать украинское водительское удостоверение на такое же украинское в Стамбуле.

Услуга обмена удостоверения предоставляется:

в случае смены анкетных данных водителя;

когда истек срок действия (актуально преимущественно для удостоверений водителя, выданных впервые, поскольку их срок действия - 2 года);

в случае повреждения водительского удостоверения.

РБК-Украина сообщало, что украинцы уже могут обменивать водительские права в Польше. Сейчас такая возможность доступна в таких городах:

Варшава, 02-222, Aleji Jerozolimskie, 179 (ТРЦ Blue City, 2 этаж);

Гданьск, 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;

Краков, 31-154, Pawia, 5 (ТЦ Galeria Krakowska);

Вроцлав, 54-118, Aleja Śląska (Tarczyński Arena).

Напомним, РБК-Украина писало, что в Украине появятся новые автомобильные номера.

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