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Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Турции

Новина українською →
Турция, Понедельник 30 января 2023 11:54
Украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Турции Фото: украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Турции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Совсем скоро украинцы смогут обменять водительское удостоверение в Стамбуле (Турция) в центре ГП "Документ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Сообщается, что 27 января в Региональном сервисном центре МВД в Житомирской области было подписано согласованное решение о сотрудничестве Главного сервисного центра МВД с ГП "Документ", который входит в сферу управления Государственной миграционной службы. Вскоре это позволит обменивать украинское водительское удостоверение на такое же украинское в Стамбуле.

Услуга обмена удостоверения предоставляется:

  • в случае смены анкетных данных водителя;
  • когда истек срок действия (актуально преимущественно для удостоверений водителя, выданных впервые, поскольку их срок действия - 2 года);
  • в случае повреждения водительского удостоверения.

РБК-Украина сообщало, что украинцы уже могут обменивать водительские права в Польше. Сейчас такая возможность доступна в таких городах:

  • Варшава, 02-222, Aleji Jerozolimskie, 179 (ТРЦ Blue City, 2 этаж);
  • Гданьск, 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;
  • Краков, 31-154, Pawia, 5 (ТЦ Galeria Krakowska);
  • Вроцлав, 54-118, Aleja Śląska (Tarczyński Arena).

Напомним, РБК-Украина писало, что в Украине появятся новые автомобильные номера.

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