Українці зможуть бронювати та закріплювати номери за авто через "Дію"

Кабінет міністрів України дозволив запуск нових водійських послуг у "Дії". Українці зможуть бронювати та закріплювати номерні знаки за авто онлайн, без відвідування Сервісних центрів МВС.
Зазначається, що послуга дасть змогу через "Дію" залишити свої номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а потім закріпити їх за новим.
"Раніше потрібно було їхати до Сервісного центру МВС, щоб залишити там номерний знак на зберігання. Скоро все відбуватиметься онлайн, а номер залишатиметься у вас удома та зберігатиметься в "цифрі", - повідомили у відомстві.
Що ще стане доступним для водіїв у "Дії":
