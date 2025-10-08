UA

Українці зможуть бронювати та закріплювати номери за авто через "Дію"

Фото: Кабмін дозволив бронювати та закріплювати номери за авто через "Дію" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України дозволив запуск нових водійських послуг у "Дії". Українці зможуть бронювати та закріплювати номерні знаки за авто онлайн, без відвідування Сервісних центрів МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що послуга дасть змогу через "Дію" залишити свої номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а потім закріпити їх за новим.

"Раніше потрібно було їхати до Сервісного центру МВС, щоб залишити там номерний знак на зберігання. Скоро все відбуватиметься онлайн, а номер залишатиметься у вас удома та зберігатиметься в "цифрі", - повідомили у відомстві.

Що ще стане доступним для водіїв у "Дії":

  • перегляд збережених номерних знаків, заміна їх способу зберігання та продовження терміну;
  • бронювання номерів і вибір потрібної комбінації зі свого "запасу" для нового авто.

 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який штраф в Україні доведеться заплатити за брудні номери на авто.

Також ми розповідали про діючі і застарілі номерні знаки для авто.

До того ж у МВС нагадували, хто з водіїв може втратити номерний знак і що робити.

