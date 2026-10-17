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Українці зможуть бачити рух дронів і ракет РФ у застосунку, - Корецький

20:59 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Карта орієнтовного руху російських дронів та ракет уже доступна для всіх українців у застосунку "Повітряна тривога".

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами глави уряду, це результат спільної роботи Мінцифри, Міністерства оборони, Повітряних Сил України та українських ІТ-компаній.

Корецький вкотре нагадав, що під час ворожих атак кожна хвилина має значення для збереження життя цивільних.

"Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачаючи час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах. Важливо! Карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі", - наголосив Корецький.

На цьому тлі прем'єр-міністр закликав українців ніколи не ігнорувати повітряні тривоги, одразу прямувати в укриття та залишатися там до відбою.

Фото: скриншот застосунку "Повітряна тривога"

У Мінцифри уточнили, що на карті будуть відображатися:

  • крилаті ракети;
  • ударні дрони "Шахед";
  • реактивні дрони;
  • "Бандеролі";
  • КАБи.
  • Ціль не визначена.

Відстежити рух балістики на цій карті поки не вдасться.

Фото: скриншот застосунку "Повітряна тривога"

Нагадаємо, що застосунок "Повітряна тривога" розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України

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