Українці зможуть бачити рух дронів і ракет РФ у застосунку, - Корецький

За словами глави уряду, це результат спільної роботи Мінцифри, Міністерства оборони, Повітряних Сил України та українських ІТ-компаній.

Корецький вкотре нагадав, що під час ворожих атак кожна хвилина має значення для збереження життя цивільних.

"Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачаючи час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах. Важливо! Карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі", - наголосив Корецький.

На цьому тлі прем'єр-міністр закликав українців ніколи не ігнорувати повітряні тривоги, одразу прямувати в укриття та залишатися там до відбою.

Фото: скриншот застосунку "Повітряна тривога"

У Мінцифри уточнили, що на карті будуть відображатися:

крилаті ракети;

ударні дрони "Шахед";

реактивні дрони;

"Бандеролі";

КАБи.

Ціль не визначена.

Відстежити рух балістики на цій карті поки не вдасться.

Фото: скриншот застосунку "Повітряна тривога"

Нагадаємо, що застосунок "Повітряна тривога" розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України