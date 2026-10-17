Українці зможуть бачити рух дронів і ракет РФ у застосунку, - Корецький

Карта орієнтовного руху російських дронів та ракет уже доступна для всіх українців у застосунку "Повітряна тривога".
Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами глави уряду, це результат спільної роботи Мінцифри, Міністерства оборони, Повітряних Сил України та українських ІТ-компаній.
Корецький вкотре нагадав, що під час ворожих атак кожна хвилина має значення для збереження життя цивільних.
"Тому важливо, щоб люди мали швидкий доступ до перевіреної військовими інформації і не витрачаючи час на пошук повідомлень у неперевірених джерелах. Важливо! Карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі", - наголосив Корецький.
На цьому тлі прем'єр-міністр закликав українців ніколи не ігнорувати повітряні тривоги, одразу прямувати в укриття та залишатися там до відбою.
У Мінцифри уточнили, що на карті будуть відображатися:
Відстежити рух балістики на цій карті поки не вдасться.
Нагадаємо, що застосунок "Повітряна тривога" розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України
До речі, президент України Володимир Зеленський нещодавно попередив, де Росія планує розмістити свою балістику.
Також стало відомо, чому РФ вирішила суттєво посилити терор великих українських міст.