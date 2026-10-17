Украинцы смогут видеть движение дронов и ракет РФ в приложении, - Корецкий

Карта ориентировочного движения российских дронов и ракет уже доступна всем украинцам в приложении "Воздушная тревога".
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По словам главы правительства, это результат совместной работы Минцифры, Министерства обороны, Воздушных сил Украины и украинских ИТ-компаний.
Корецкий в очередной раз напомнил, что во время вражеских атак каждая минута имеет значение для сохранения жизни гражданских.
"Поэтому важно, чтобы у людей был быстрый доступ к проверенной военными информации и не тратя время на поиск сообщений в непроверенных источниках. Важно! Карта не показывает точное местонахождение целей в реальном времени", - подчеркнул Корецкий.
На этом фоне премьер-министр призвал украинцев никогда не игнорировать воздушные тревоги, сразу идти в укрытие и оставаться там до отбоя.
В Минцифре уточнили, что на карте будут отображаться:
Отследить движение баллистики на этой карте пока не получится.
Напомним, что приложение "Воздушная тревога" разработали компании Ajax Systems и Stfalcon при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.
Кстати, президент Украины Владимир Зеленский недавно предупредил, где Россия планирует разместить свою баллистику.
Также стало известно, почему РФ решила существенно усилить террор больших украинских городов.