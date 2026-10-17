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Украинцы смогут видеть движение дронов и ракет РФ в приложении, - Корецкий

20:59 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Карта ориентировочного движения российских дронов и ракет уже доступна всем украинцам в приложении "Воздушная тревога".

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы правительства, это результат совместной работы Минцифры, Министерства обороны, Воздушных сил Украины и украинских ИТ-компаний.

Корецкий в очередной раз напомнил, что во время вражеских атак каждая минута имеет значение для сохранения жизни гражданских.

"Поэтому важно, чтобы у людей был быстрый доступ к проверенной военными информации и не тратя время на поиск сообщений в непроверенных источниках. Важно! Карта не показывает точное местонахождение целей в реальном времени", - подчеркнул Корецкий.

На этом фоне премьер-министр призвал украинцев никогда не игнорировать воздушные тревоги, сразу идти в укрытие и оставаться там до отбоя.

Фото: скриншот приложения "Воздушная тревога"

В Минцифре уточнили, что на карте будут отображаться:

  • крылатые ракеты;
  • ударные дроны "Шахед";
  • реактивные дроны;
  • "Бандероли";
  • КАБ.
  • Цель не определена.

Отследить движение баллистики на этой карте пока не получится.

Фото: скриншот приложения "Воздушная тревога"

Напомним, что приложение "Воздушная тревога" разработали компании Ajax Systems и Stfalcon при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

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