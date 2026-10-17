Новий план Путіна охоплює кожне велике місто України, - The Guardian

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїм військам зробити всі великі міста України непридатними для життя, щоб схилити країну до капітуляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами журналістів, у їхньому розпорядженні опинився новий російський план, який передбачає суттєве посилення терору проти цивільного населення України.

Видання звернуло увагу на те, що останні дії російської армії свідчать про те, що реалізація цього плану вже почалася. Так, минулого тижня російські ракети та дрони систематично завдавали ударів по електростанціях у Києві, Харкові та інших великих містах. Це призвело до постійних відключень електроенергії та перебоїв із водопостачанням.

"Навіть коли Дональд Трамп минулого тижня односторонньо оголосив про "енергетичне припинення вогню" між Москвою та Києвом, Росія продовжувала свої методичні та руйнівні удари по енергомережі України, зокрема в Києві, у рамках стратегії, спрямованої на покарання населення України та доведення країни до капітуляції", - наголошують журналісти.

Видання дійшло висновку, що Путін вдається до такої стратегії через відсутність успіхів російської армії на полі бою, а також на тлі нещодавнього контрнаступу Сил оборони України.

Мета російського диктатора цілком конкретна - зробити кожне українське місто непридатним для життя. У Росії навіть підрахували, скільки ракет і дронів знадобиться для досягнення цієї мети.

Крім того, російська сторона визначила вразливі об'єкти української енергосистеми та навіть запланувала удари по об'єктах із високим рівнем ризику, зокрема по розподільчих підстанціях на кількох атомних електростанціях.

Головна ціль Путіна залишається незмінною - Київ. Російський диктатор прагне позбавити столицю України 90% електропостачання, зануривши місто в холод і темряву.

"За прогнозами експертів, у найгіршому випадку відключення електроенергії можуть тривати до 20 годин на день, доки не буде відремонтовано пошкоджене обладнання", - пише видання.