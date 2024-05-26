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Українці зійшли на п'єдестал етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики (фото)

Україна, Неділя 26 травня 2024 17:16
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Українці зійшли на п'єдестал етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики (фото) Фото: український спортсмен Назар Чепурний (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні українці знову піднялись на п'єдестал етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики. Цього разу нагороди отримані з окремих видів багатоборства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

У болгарському місті Варна завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики з окремих видів багатоборства. Медальним виявися для українців другий день фіналів.

На першу сходинку п'єдесталу пошани в опорному стрибку зійшов Назар Чепурний. Українець набрав 14.383 бала і випередив найближчого суперника на 0.283 бала. Нагадаємо, що саме в опорному стрибку Назар став бронзовим призером чемпіонату Європи-2024.

До золотої нагороди в опорному стрибку Назар Чепурний додав "срібло" у вправах на паралельних брусах. Лише 0.033 бала відділили українця від перемоги.

Діана Лобок з результатом 13.033 бала стала другою у вправах на колоді. У французької спортсменки, що здобула перемогу, 13.066 бала. Для 15-річної українки це перша нагорода в рамках дорослих змагань міжнародного рівня.

Українці зійшли на п'єдестал етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики (фото)

Новини спорту

Нагадаємо, ми писали, що вчора українські гімнасти також отримали кілька нагород на Кубку світу зі спортивної гімнастики.

До того ж вчора британський боксер Тайсон Ф'юрі прийняв остаточне рішення щодо бою-реваншу з абсолютним чемпіоном світу в хевівейті Олександром Усиком. Нагадаємо, що у першому поєдинку українець здобув перемогу.

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