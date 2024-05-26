Українці зійшли на п'єдестал етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики (фото)

Сьогодні українці знову піднялись на п'єдестал етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики. Цього разу нагороди отримані з окремих видів багатоборства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

У болгарському місті Варна завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики з окремих видів багатоборства. Медальним виявися для українців другий день фіналів.

На першу сходинку п'єдесталу пошани в опорному стрибку зійшов Назар Чепурний. Українець набрав 14.383 бала і випередив найближчого суперника на 0.283 бала. Нагадаємо, що саме в опорному стрибку Назар став бронзовим призером чемпіонату Європи-2024.

До золотої нагороди в опорному стрибку Назар Чепурний додав "срібло" у вправах на паралельних брусах. Лише 0.033 бала відділили українця від перемоги.

Діана Лобок з результатом 13.033 бала стала другою у вправах на колоді. У французької спортсменки, що здобула перемогу, 13.066 бала. Для 15-річної українки це перша нагорода в рамках дорослих змагань міжнародного рівня.