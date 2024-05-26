Украинцы взошли на пьедестал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике (фото)

Сегодня украинцы снова поднялись на пьедестал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. В этот раз награды получены по отдельным видам многоборья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

В болгарском городе Варна завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике по отдельным видам многоборья. Медальным оказался для украинцев второй день финалов.

На первую ступеньку пьедестала уважения в опорном прыжке взошел Назар Чепурный. Украинец набрал 14.383 балла и опередил ближайшего соперника на 0.283 балла. Напомним, что именно в опорном прыжке Назар стал бронзовым призером чемпионата Европы-2024.

К золотой награде в опорном прыжке Назар Чепурный добавил "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях. Только 0.033 балла отделили украинца от победы.

Диана Лобок с результатом 13.033 балла стала второй в упражнениях на бревне. У одержавшей победу французской спортсменки 13.066 балла. Для 15-летней украинки это первая награда в рамках соревнований международного уровня.