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Украинцы взошли на пьедестал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике (фото)

Украина, Воскресенье 26 мая 2024 17:16
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Украинцы взошли на пьедестал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике (фото) Фото: украинский спортсмен Назар Чепурный (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня украинцы снова поднялись на пьедестал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. В этот раз награды получены по отдельным видам многоборья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

В болгарском городе Варна завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике по отдельным видам многоборья. Медальным оказался для украинцев второй день финалов.

На первую ступеньку пьедестала уважения в опорном прыжке взошел Назар Чепурный. Украинец набрал 14.383 балла и опередил ближайшего соперника на 0.283 балла. Напомним, что именно в опорном прыжке Назар стал бронзовым призером чемпионата Европы-2024.

К золотой награде в опорном прыжке Назар Чепурный добавил "серебро" в упражнениях на параллельных брусьях. Только 0.033 балла отделили украинца от победы.

Диана Лобок с результатом 13.033 балла стала второй в упражнениях на бревне. У одержавшей победу французской спортсменки 13.066 балла. Для 15-летней украинки это первая награда в рамках соревнований международного уровня.

Украинцы взошли на пьедестал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике (фото)

Новости спорта

Напомним, мы писали, что вчера украинские гимнасты получили несколько наград на Кубке мира по спортивной гимнастике.

К тому же вчера британский боксер Тайсон Фьюри принял окончательное решение по бою-реваншу с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком. Напомним, что в первом поединке украинец одержал победу.

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