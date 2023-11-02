Українці збільшили покупку доларів у банках до максимуму майже за десять років

Таким чином у жовтні українці купили максимальний майже за десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року - 782,5 млн доларів.

Дані показують, що більше половини валюти (359,3 млн доларів) було куплено населенням у безготівковій формі.

Всього з початку 2023 року українці продали 15,053 млрд доларів і купили 18,198 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 3,145 млрд доларів.

Безготівкова валюта

Наприкінці серпня НБУ ухвалив рішення дозволити банкам продавати безготівкову валюту населенню обсягом 50 тисяч гривень без додаткових зобов'язань. Це спричинило те, що курс впав до 38 гривень. Банки продають валюту онлайн за курсом близько 37,50 грн.