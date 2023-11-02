Украинцы увеличили покупку долларов в банках до максимума почти за десять лет

Таким образом, в октябре украинцы купили максимальный почти за десять лет объем валюты. Больше было только в феврале 2014 года - 782,5 млн долларов.

Данные показывают, что более половина валюты (359,3 млн долларов) было куплено населением в безналичной форме.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 15,053 млрд долларов и купили 18,198 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 3,145 млрд долларов.

Безналичная валюта

В конце августа НБУ принял решение разрешить банкам продавать безналичную валюту населению в объеме 50 тысяч гривен без дополнительных обязательств. Это привело к тому, что курс упал до 38 гривен. Банки продают валюту онлайн по курсу около 37,50 гривен.