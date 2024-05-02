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Українці збільшили купівлю валюти у банках попри зростання курсу долара

Фото: українці за місяць поповнили свої валютні резерви на 728 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Населення України у квітні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,574 млрд доларів (в еквіваленті) та купило на 2,302 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 727,7 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Обсяг купівлі зріс порівняно з березнем на 26,6%, коли українці купили 574,9 млн доларів. З початку року українці купили у банках 3,230 млрд доларів.

Курс долара у квітні

Курс долара на готівковому ринку у квітні продовжив зростання і протягом місяця піднімався понад 40 гривень. У результаті курс зріс на 35 копійок із 39,45 до 39,80 грн/долар.

Готівковий курс майже повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс 39,00 до 39,60 грн/долар. Офіційний курс неодноразово оновлював рекорди і досягнув максимуму 22 квітня - 39,78 грн/долар.

Валютні резерви українців

Зазначимо, іноземна валюта (долари та євро) є основною формою заощаджень українців.

За даними НБУ, за січень-березень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 4,1 млрд доларів, за відповідний період 2023 року - в 3,3 млрд доларів.

 

Усього на руках у населення та бізнесу може бути понад 120 млрд доларів .

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