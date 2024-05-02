Українці збільшили купівлю валюти у банках попри зростання курсу долара

Обсяг купівлі зріс порівняно з березнем на 26,6%, коли українці купили 574,9 млн доларів. З початку року українці купили у банках 3,230 млрд доларів.

Курс долара у квітні

Курс долара на готівковому ринку у квітні продовжив зростання і протягом місяця піднімався понад 40 гривень. У результаті курс зріс на 35 копійок із 39,45 до 39,80 грн/долар.

Готівковий курс майже повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс 39,00 до 39,60 грн/долар. Офіційний курс неодноразово оновлював рекорди і досягнув максимуму 22 квітня - 39,78 грн/долар.

Валютні резерви українців

Зазначимо, іноземна валюта (долари та євро) є основною формою заощаджень українців.

За даними НБУ, за січень-березень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 4,1 млрд доларів, за відповідний період 2023 року - в 3,3 млрд доларів.