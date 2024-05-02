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Украинцы увеличили покупку валюты в банках, несмотря на рост курса доллара

Фото: украинцы за месяц пополнили свои валютные резервы на 728 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в апреле 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,574 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,302 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 727,7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Объем покупки вырос по сравнению с мартом на 26,6%, когда украинцы купили 574,9 млн долларов. С начала года украинцы купили в банках 3,230 млрд долларов.

Курс доллара в апреле

Курс доллара на наличном рынке в апреле продолжил рост и в течение месяца поднимался выше 40 гривен. В итоге курс вырос на 35 копеек с 39,45 до 39,80 грн/доллар.

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс вырос 39,00 до 39,60 грн/доллар. Официальный курс неоднократно обновлял рекорды и достиг максимума 22 апреля - 39,78 грн/доллар.

Валютные резервы украинцев

Отметим, иностранная валюта (доллары и евро) является основной формой сбережений украинцев.

По данным, НБУ, за январь-март 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 4,1 млрд долларов, за соответствующий период 2023 года - в 3,3 млрд долларов.

 

Всего на руках у населения и бизнеса может быть более 120 млрд долларов.

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Курс доллараНациональный банк Украины