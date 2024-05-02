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НБУ збільшив продаж валюти із резервів для підтримки гривні на чверть

Україна, Четвер 02 травня 2024 09:09
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НБУ збільшив продаж валюти із резервів для підтримки гривні на чверть Фото: Курс долара виріс через збільшення дефіциту валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України у квітні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,283 млрд доларів. Обсяг продажів був на 27,7% вищим, ніж у березні (1,788 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

З початку року НБУ продав на міжбанку 8,112 млрд. доларів. Ці витрати були компенсовані за рахунок міжнародної допомоги, яка з початку року досягла 11,8 млрд. доларів.

НБУ збільшив продаж валюти із резервів для підтримки гривні на чверть

Курс долара у квітні

З жовтня минулого року НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Курс долара на міжбанку за квітень зріс приблизно на 60 копійок із 39,00 до 39,60 гривень.

Офіційний курс встановлюється за підсумками торгів на міжбанку. Курс НБУ зріс за місяць на 1,1% із 39,22 грн/долар на 29 березня до 39,66 грн/долар на 30 квітня.

Упродовж місяця курс неодноразово оновлював рекорди. Історичний максимум було зафіксовано 22 квітня - 39,78 грн/долар. Наприкінці місяця курс трохи знизився.

Готівковий курс майже повністю залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за квітень виріс на 35 копійок до 39,80 грн/долар і піднімався протягом місяця вище 40 гривень.

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Курс долара Національний банк України
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