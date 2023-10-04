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Сунак закликає Захід озброїти Україну, щоб вона "доробила справу"

Фото: Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Якщо міжнародні партнери нададуть Україні усе необхідне - українці завершать свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Ріші Сунака, якого цитує Sky News.

Під час виступу на конференції Консервативної партії, Сунак заявив, що Британія була першою:

  • країною, яка відправила Україні західні бойові танки. Зокрема за ними пішли "ще понад 10 інших";
  • хто надіслав далекобійну зброю. Після цього приєднались Франція та Сполучені Штати Америки; 
  • хто погодився навчати українських пілотів, після чого приєднались десятки інших. 

"Я кажу це нашим союзникам: якщо ми дамо президенту Зеленському (Володимир Зеленський, президент України, - ред.) інструменти, українці закінчать роботу", - заявив Сунак завершивши промову вигуком українською мовою:"Слава Україні!". 

Допомога Україні від Британії

Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Першою анонсувала передачу українським військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет. Зокрема вона стала лідером щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах, а в липні, наприклад, було анонсовано новий пакет військової допомоги для України.

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