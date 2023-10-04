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Сунак призывает Запад вооружить Украину, чтобы она "доделала дело"

Фото: Риши Сунак, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Если международные партнеры предоставят Украине все необходимое - украинцы завершат свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Риши Сунака, которого цитирует Sky News.

Во время выступления на конференции Консервативной партии, Сунак заявил, что Британия была первой:

  • страной, которая отправила Украине западные боевые танки. В частности за ними последовали "еще более 10 других";
  • кто прислал дальнобойное оружие. После этого присоединились Франция и Соединенные Штаты Америки; 
  • кто согласился обучать украинских пилотов, после чего присоединились десятки других. 

"Я говорю это нашим союзникам: если мы дадим президенту Зеленскому (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.) инструменты, украинцы закончат работу", - заявил Сунак завершив речь возгласом на украинском языке: "Слава Украине!".

Помощь Украине от Британии

Великобритании с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. Первой анонсировала передачу украинским военным современных западных танков и дальнобойных ракет. В частности, она стала лидером по подготовке украинских пилотов на западных истребителях, а в июле, например, был анонсирован новый пакет военной помощи для Украины.

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