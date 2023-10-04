Сунак призывает Запад вооружить Украину, чтобы она "доделала дело"

Во время выступления на конференции Консервативной партии, Сунак заявил, что Британия была первой:

страной, которая отправила Украине западные боевые танки. В частности за ними последовали "еще более 10 других";

кто прислал дальнобойное оружие. После этого присоединились Франция и Соединенные Штаты Америки;

кто согласился обучать украинских пилотов, после чего присоединились десятки других.

"Я говорю это нашим союзникам: если мы дадим президенту Зеленскому (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.) инструменты, украинцы закончат работу", - заявил Сунак завершив речь возгласом на украинском языке: "Слава Украине!".

Помощь Украине от Британии

Великобритании с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. Первой анонсировала передачу украинским военным современных западных танков и дальнобойных ракет. В частности, она стала лидером по подготовке украинских пилотов на западных истребителях, а в июле, например, был анонсирован новый пакет военной помощи для Украины.