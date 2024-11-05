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Українці залишають Польщу: які причини

Фото: біженці з України (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

З наближенням зими все більше українців, які шукають тимчасового захисту, обирають країни Західної Європи, а не Польщу. Її українські біженці розглядають як тимчасовий "трансфер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.

Зазначається, що про доволі відчутний виїзд українців з Польщі свідчать дані агенції Gramy Personal.

Головний аналітик компанії Юрій Григоренко пояснює, що Польща все частіше стає "трансферною" для українських біженців, які вирушають до Німеччини, Данії, Норвегії та інших країн.

Він пояснив, що у цих країнах на них чекає краща соціальна підтримка, тобто безкоштовне житло, мовні курси, допомога в працевлаштуванні тощо.

Серед причин, чому українські біженці не залишаються у Польщі є:

  • посилення міграційного законодавства,
  • зниження розмірів соціальних виплат,
  • менш сприятливий суспільний настрій.

Саме ці причини зменшують привабливість Польщі для українців, що, як зазначив Григоренко, призводить до відтоку працівників.

Повідомляється, що цей процес може серйозно вплинути на галузі, що значною мірою залежать від сезонних і тимчасових працівників, особливо на TSL (транспорт, експедиція, логістика) та харчову промисловість.

Рекрутери відзначають, що в передноворічний період компанії зазвичай відчувають стрімке збільшення замовлень, проте цьогоріч кількість українських працівників буде значно меншою, ніж у попередні роки, що може призвести до перебоїв у роботі компаній, які покладаються на робочу силу іноземців.

Раніше ми повідомляли, що для українських біженців у Польщі деякі правила були змінені.

Також нагадаємо, що Польща посилила вимоги до міжнародних перевезень з 1 листопада.

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Польща