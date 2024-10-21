Польща запроваджує ряд важливих змін. Що треба знати українцям

Польща у середині жовтня ухвалила нову міграційну стратегію на 2025-2030 роки, яка передбачає зміни у наданні міжнародного притулку, умов для в'їзду на територію країни та для працевлаштування.

Контроль над тим, хто в'їжджає в країні

Польський уряд підписав документ міграційної стратегії "Відновити контроль. Забезпечити безпеку. Комплексна і відповідальна міграційна стратегія Польщі на 2025-2030 роки", який передбачає зміни у 8 сферах державної політики.

Причиною запровадження змін є те, що з 2020 року у Польщі збільшилась кількість виданих дозволів на роботу та студентських віз для громадян африканських, азіатських і близькосхідних країн. Зараз в країні перебуває до 2,5 млн іноземців.

Тепер Польща жорсткіше контролюватиме тих, хто в'їжджає у країну. Уряд планує зупинити міграцію нелегалів, організованих Росією та Білоруссю, які перетинають кордон під приводом подання заяв про надання притулку.

"Зокрема, йдеться про визнання права держави не допускати на свою територію іноземця, який використовує для цього подання заяви про міжнародний захист", – йдеться у документі.

Також країна розробить національну програму, яка міститиме перелік іноземців, присутність яких буде небажаною в країні. Програма передбачає можливість добровільного повернення іноземця додому і системи примусового випровадження.

У випадку загрози дестабілізації країни через наплив іммігрантів Польща перестане приймати заявки про надання притулку.

Нова модель надання міжнародного притулку та інтеграція іноземців

Польща розробить нову модель надання національного та міжнародного захисту іноземцям, вони повинні будуть аргументувати доцільність своєї заявки.

Іноземці, які отримають дозвіл на національний чи міжнародний захист, будуть включені в обов'язкові інтеграційні програми. Зокрема їх реалізовуватимуть і через роботодавців. Від того, наскільки їм вдасться інтегруватись, залежатиме можливість отримання ними дозволу на постійне проживання чи польського громадянства.

Спеціальну програму планують розробити для інтеграції українців. Ключовим є знання польської, тому передбачені будуть мовні курси. Водночас запровадять програму протидії релігійній радикалізації та просуванню традицій, які суперечать польському законодавству.

Польща жорсткіше перевірятиме, хто в'їжджає в країну (фото: Getty Images)

Запровадження "громадського тесту"

Для осіб, які планують отримати громадянство, запровадять "громадянський тест". Втім, поки невідомо, з чого він складатиметься. Також планують змінити процедуру надання Карти Поляка, щоб уникнути зловживання.

При цьому Уряд розширить підтримку польської діаспори з метою заохочення повернення поляків з-за кордону додому, зокрема через онлайн-навчання польської мови. Однією із форм підтримки будуть спеціальні умови здобуття освіти у Польщі.

Обмеження освітньої міграції

Нова стратегія планує зробити жорсткішими умови вступу до польських ВНЗ, зокрема треба буде підтвердити знання мови на належному рівні. Також, ймовірно, введуть ліміти на прийом студентів або учнів з-за кордону на окремі спеціальності.

Дані зміни мають на меті ліквідувати явище, коли іноземці отримують студентські візи, а насправді використовують їх, щоб просто в'їхати на територію ЄС. Тому, крім вище згаданих заходів, запровадять ще й прискорену перевірку іммігрантів-студентів, чи дійсно вони розпочали навчання, а тим, хто не навчається, візи скасують.

Зміни у трудовій міграції

Уряд залишить спрощену систему працевлаштування для громадян України, Білорусі, Молдови, Грузії та Вірменії, але список країн, до яких застосовується це правило, можуть переглянути до кінця 2025 року.

Щоб закрити потреби ринку працевлаштування, підготують список дефіцитних професій, і перш за все дозволи на роботу видаватимуть цим спеціалістам. Також планують запровадити бальну систему, за аналогією до тих, що діє в Австралії, Канаді і Великій Британії. Вона передбачає надання балів за компетенції іммігранта, які є затребуваними у країні. Для отримання дозволу на в'їзд в країну треба буде набрати певну кількість балів.

Також у Польщі проведуть перевірку агенцій з працевлаштування, щоб виявити і усунути недобросовісні компанії й обмежити ринок посередництва.

Додамо, що реалізувати міграційну програму планують у два етапи: до 2027 року та до 2030 року. У другій половині 2027 року можливо програму переглянуть і внесуть зміни.