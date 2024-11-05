Украинцы покидают Польшу: какие причины

Отмечается, что о достаточно ощутимом выезде украинцев из Польши свидетельствуют данные агентства Gramy Personal.

Главный аналитик компании Юрий Григоренко объясняет, что Польша все чаще становится "трансферной" для украинских беженцев, отправляющихся в Германию, Данию, Норвегию и другие страны.

Он пояснил, что в этих странах их ждет лучшая социальная поддержка, то есть бесплатное жилье, языковые курсы, помощь в трудоустройстве и т.д.

Среди причин, почему украинские беженцы не остаются в Польше:

усиление миграционного законодательства,

снижение размеров социальных выплат,

менее благоприятное общественное настроение.

Именно эти причины сокращают привлекательность Польши для украинцев, что, как отметил Григоренко, приводит к оттоку работников.

Сообщается, что этот процесс может оказать серьезное влияние на отрасли, в значительной степени зависящие от сезонных и временных работников, особенно на TSL (транспорт, экспедиция, логистика) и пищевую промышленность.

Рекрутеры отмечают, что в предновогодний период компании обычно испытывают стремительное увеличение заказов, однако в этом году количество украинских работников будет значительно меньше, чем в предыдущие годы, что может привести к перебоям в работе компаний, которые возлагаются на рабочую силу иностранцев.

Ранее сообщалось, что для украинских беженцев в Польше некоторые правила были изменены.