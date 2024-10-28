Польща посилить вимоги до міжнародних перевезень з 1 листопада: що зміниться

Польща запроваджує обов'язкову електронну реєстрацію для іноземних перевізників з 1 листопада. Це стосується також українських перевізників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську митницю.

Як пояснили у митниці, з 1 листопада перевізники будуть зобов’язані зареєструвати свої перевезення в системі електронного нагляду за транспортом до перетину польського кордону. Це треба буде зробити незалежно від типу вантажу, який перевозиться.

Тепер водій буде зобов'язаний постійно мати при собі реєстраційний номер RMPD з системи SENT або замінний документ.

Нововведення стосуються і компаній з країн, що не входять до ЄС, Швейцарії та Європейської асоціації вільної торгівлі. Вони також повинні забезпечити постійне передавання геолокаційних даних транспортного засобу.

Згідно з документом - вантажівка повинна мати локатор або зовнішню систему локалізації, а водій зобов'язаний вмикати локатор перед початком перевезення.

У випадку порушень передбачені штрафи і для водіїв, і для перевізників.

Для водіїв:

1500 злотих (15 000 грн) за відсутність реєстраційного номера, 2000 злотих (20 000 грн) за вимкнений локатор або відмову в перевірці геолокаційних даних.

Для перевізників:

12 000 злотих (120 000 грн) за перевезення без реєстрації або з недостовірними даними, 10 000 злотих (100 000 грн) за відсутність геолокаційних даних або локатора.

Раніше РБК-Україна писало про те, що на кількох пунктах перетину кордону з Польщею були черги.

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