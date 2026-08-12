Українці задекларували тисячі одиниць зброї та мільйони набоїв, - Нацполіція

В Україні триває процес декларування вогнепальної зброї та боєприпасів, який стартував після початку повномасштабної війни. Українці вже повідомили правоохоронців про значну кількість зброї та боєприпасів, які перебувають у них, а поліція нагадала про правила декларування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Станом на початок місяця громадяни України задекларували 23 132 одиниці вогнепальної зброї та 14 063 441 боєприпас до неї. Водночас українці добровільно здали до поліції майже 470 одиниць вогнепальної зброї та 83 729 боєприпасів.

Що робити, якщо знайшли зброю

Якщо людина знайшла вогнепальну зброю або боєприпаси, їй необхідно повідомити про знахідку за номером 102.

Після цього протягом 24 годин потрібно прибути до поліції для декларування знайденого озброєння. Під час декларування громадянин може залишити зброю собі або добровільно здати її до поліції.

Для декларування необхідні:

письмова заява;

паспорт-книжка або ID-картка;

фотокартка розміром 3,5 × 4,5 см;

витяг про місце проживання або реєстрацію;

ідентифікаційний номер.

Статистика зареєстрованої зброї в Україні на початок серпня 2026 року (інфографіка Нацполіція)