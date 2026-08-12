ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинцы задекларировали тысячи единиц оружия и миллионы патронов, - Нацполиция

04:13 12.08.2026 Ср
2 мин
Какое количество зарегистрированного оружия есть у граждан Украины?
aimg Филипп Бойко
Украинцы задекларировали тысячи единиц оружия и миллионы патронов, - Нацполиция Фото: мужчина с пистолетом в руках (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине идет процесс декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов, который стартовал после начала полномасштабной войны. Украинцы уже сообщили правоохранителям о значительном количестве находящихся у них оружия и боеприпасов, а полиция напомнила о правилах декларирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По состоянию на начало месяца граждане Украины задекларировали 23132 единицы огнестрельного оружия и 14063441 боеприпас к нему. В то же время украинцы добровольно сдали в полицию почти 470 единиц огнестрельного оружия и 83 729 боеприпасов.

Что делать, если нашли оружие

Если человек нашел огнестрельное оружие или боеприпасы, ему необходимо сообщить о находке по номеру 102.

После этого в течение 24 часов следует прибыть в полицию для декларирования найденного вооружения. При декларировании гражданин может оставить оружие себе или добровольно сдать его в полицию.

Для декларирования необходимы:

  • письменное заявление;
  • паспорт-книжка или ID-карта;
  • фотография размером 3,5×4,5 см;
  • выписка о месте жительства или регистрации;
  • идентификационный номер.

Украинцы задекларировали тысячи единиц оружия и миллионы патронов, - НацполицияСтатистика зарегистрированного оружия в Украине на начало августа 2026 (инфографика Нацполиция)

Что еще следует знать о тех или иных видах регистрации

Свидетельства за границу и новые правила: меняющие в "Браке онлайн" в "Действии"

Без ЦНАПа и бумаг: как студентам изменить место регистрации в общежитии в "Действии"

Авто и мотоцикл от волонтеров: можно ли военному поставить на учет оба

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Оружие в Украине
Новости
Дроны атаковали Новороссийск, в ход пошли и морские беспилотники
Дроны атаковали Новороссийск, в ход пошли и морские беспилотники
Аналитика
"Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном
Милан Лелич, Роман Кот "Сейчас Украина имеет преимущество в войне": интервью с послом Британии Нилом Кромптоном