Українці вже зібрали на перший морський дрон. Він отримає символічну назву

Українці зібрали кошти на перший морський ударний дрон в рамках ініціативи United24. Він отримає символічну назву - "Херсон".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
За словами міністра, кошти на перший водний дрон було зібрано менш ніж за дві години. За планами за перший день зборів зібрати суму, якої вистачило б на виробництво десяти таких українських безпілотників.
Федоров зазначив, що подібні дрони вже показали себе у бухті Севастополя, вразивши флагман флоту РФ "Адмірал Макаров". Після цього, за його словами, країна-агресор втратила незаперечну перевагу на воді.
Раніше повідомлялося, що Україна запустила збір коштів на перший у світі флот морських безпілотників. Вони допоможуть українським військовим захистити морську акваторію.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував збір коштів на морські дрони через благодійну платформу United24.
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