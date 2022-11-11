Українці вже зібрали на перший морський дрон. Він отримає символічну назву

Українці зібрали кошти на перший морський ударний дрон в рамках ініціативи United24. Він отримає символічну назву - "Херсон".

За словами міністра, кошти на перший водний дрон було зібрано менш ніж за дві години. За планами за перший день зборів зібрати суму, якої вистачило б на виробництво десяти таких українських безпілотників.

Федоров зазначив, що подібні дрони вже показали себе у бухті Севастополя, вразивши флагман флоту РФ "Адмірал Макаров". Після цього, за його словами, країна-агресор втратила незаперечну перевагу на воді.