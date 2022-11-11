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Украинцы уже собрали на первый морской дрон. Он получит символическое название

Фото: первый украинский морской беспилотник назовут "Херсон" (u24.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинцы собрали деньги на первый морской ударный дрон в рамках инициативы United24. Он получит символическое название – "Херсон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По словам министра, средства на первый водный дрон были собраны менее, чем за два часа. По планам за первый день сборов собрать сумму, которой бы хватило на производство десяти таких украинских беспилотников.

Федоров отметил, что подобные дроны уже показали себя в бухте Севастополя, поразив флагман флота РФ "Адмирал Макаров". После этого, по его словам, страна-агрессор потеряла неоспоримое преимущество на воде.

Ранее сообщалось, что Украина запустила сбор средств на первый в мире флот морских беспилотников. Они помогут украинским военным защитить морскую акваторию.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сбор средств на морские дроны через благотворительную платформу United24.

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