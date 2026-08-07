Українці вважають, що війна триватиме ще довго, але понад 60% готові терпіти, - КМІС

Згідно з результатами опитування, лише 21% українців очікують, що війна завершиться хоча б до кінця цього року. І ще лише 15% очікують на завершення війни хоча б у першій половині 2027 року.

Натомість 45% очікують завершення війни або в другій половині наступного 2027 року або пізніше. Як і раніше, відчутна частка (19%) не має визначеної думки з цього питання.

Таким чином, українці переважно налаштовані на те, що війна триватиме ще довго.

Фото: результати опитування КМІС

Від початку 2026 року спостерігається зниження частки тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде необхідно - з 65% у січні до 48% у квітні.

Водночас між квітнем і липнем-серпнем показник повернувся до майже попереднього рівня. Так, зараз 61% відповіли, що готові терпіти стільки, скільки буде необхідно.

Фото: результати опитування КМІС

Водночас зараз більш короткий період (декілька місяців-пів року) називають 20% респондентів (у квітні було 29%).

При цьому порівняно із квітнем у всіх регіонах є тенденція до зростання частки тих, хто готовий терпіти, скільки буде необхідно. Зокрема, у м. Київ показник зріс з 61% у квітні до 69% зараз (і це на тлі інтенсивної кампанії ударів по столиці).