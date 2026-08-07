ua en ru
Пт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Все менше українців готові віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки, - опитування

11:41 07.08.2026 Пт
2 хв
Навіть ті, хто підтримує такий крок, визнає його складною умовою
aimg Валерій Ульяненко
Все менше українців готові віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки, - опитування Фото: все менше українців підтримують обмін Донбасу на гарантії безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Шість із десяти українців вважають категорично неприйнятною передачу всього Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними соціологів, переважна більшість громадян відкидає ідею територіальних поступок на сході країни заради мирних домовленостей. Зокрема, 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль РФ увесь Донбас в обмін на гарантії безпеки.

При цьому 33% опитаних висловили готовність піти на такий крок, хоча більшість із них визнають це складною умовою. Ще 7% громадян не змогли визначитися зі своєю позицією.

Соціологи зазначають, що порівняно з квітнем частка тих, хто допускає можливість подібного сценарію, зменшилася.

Все менше українців готові віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки, - опитуванняФото: українці відповіли, чи готові віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки (kiis.com.ua)

Зокрема, тоді категорично проти передачі Донбасу виступали 57% українців, тоді як готові були схвалити таку умову 36% опитаних.

Соціологи окремо звернули увагу на Київ - попри бомбардування столиці балістикою та іншими засобами, готовність киян схвалити пропозицію навіть знизилася - з 34% до 26%. Водночас частка тих, хто категорично проти, зросла із 62% до 69%.

Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що більшість українців вірять у перемогу у війні, хоча думки щодо майбутніх кордонів України розділилися.

Крім того, соціологи зафіксували певне зниження рівня підтримки інтеграції до Північноатлантичного альянсу серед українців на тлі високої прихильності до євроінтеграції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Донбас Війна в Україні Гарантії безпеки
Новини
Дрони ГУР знищили російський "Панцирь-С1" та військовий кран у Криму (відео)
Дрони ГУР знищили російський "Панцирь-С1" та військовий кран у Криму (відео)
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом