Більшість українців вірять у перемогу у війні, опитування показало важливий нюанс

Більшість українців продовжують вірити у перемогу у війні, хоча думки щодо майбутніх кордонів країни розділилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного від імені Центру аналітики у дослідженнях опитувань (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Скільки українців вірять у перемогу

Згідно з даними дослідження, 85% респондентів вірять у перемогу України у війні (йдеться про об’єднані відповіді "однозначно так" та "скоріше так").

Цей показник демонструє мінімальне зростання порівняно з березнем 2026 року (тоді було 82%) та липнем 2025 року (80%). Проте цифри залишаються нижчими за показники перших років повномасштабного вторгнення, коли віра в перемогу трималася на рівні 97-98%.

Не вірять у перемогу наразі 10% опитаних, а ще 5% не змогли відповісти на запитання.

Фото: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (cdn.prod.website-files.com)

Якими бачать межі України після війни

Погляди українців на те, якими будуть кордони держави після завершення бойових дій, розподілилися майже порівну між двома основними сценаріями:

32% - переконані, що Україна збереже свої кордони у межах 1991 року

31% - вважають, що країна поверне території, які контролювала до початку повномасштабного вторгнення (станом на 23 лютого 2022 року)

16% - припускають, що держава може втратити деякі нові території

Фото: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (cdn.prod.website-files.com)

Про опитування

Дослідження проводилося по всій території України (за винятком тимчасово окупованих Криму та Донбасу) з 30 травня по 3 червня 2026 року.

Опитування проходило методом комп’ютеризованих телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів.