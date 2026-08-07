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Украинцы считают, что война будет продолжаться еще долго, но более 60% готовы терпеть, - КМИС

11:55 07.08.2026 Пт
2 мин
Только 21% украинцев ожидают, что война завершится к концу этого года
aimg Татьяна Степанова
Фото: украинцы считают, что война с РФ будет продолжаться еще долго (Getty Images)

Большинство украинцев считают, что война может завершиться не раньше второй половины 2027 года. При этом 60% опрошенных готовы терпеть сколько будет необходимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам опроса, только 21% украинцев ожидают, что война завершится хотя бы до конца этого года. И еще лишь 15% ожидают завершения войны хотя бы в первой половине 2027 года.

45% ожидают завершения войны или во второй половине следующего 2027 года или позже. По-прежнему ощутимая доля (19%) не имеет определенного мнения по этому вопросу.

Таким образом, украинцы преимущественно настроены на то, что война продлится еще долго.

Фото: результаты опроса КМИС

С начала 2026 года наблюдается снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько будет необходимо – с 65% в январе до 48% в апреле.

В то же время между апрелем и июлем-августом показатель вернулся почти до прежнего уровня. Да, сейчас 61% ответили, что готовы терпеть столько, сколько будет необходимо.

Фото: результаты опроса КМИС

В то же время сейчас более короткий период (несколько месяцев-полгода) называют 20% респондентов (в апреле было 29%).

При этом по сравнению с апрелем во всех регионах есть тенденция роста доли тех, кто готов терпеть, сколько будет необходимо. В частности, в Киеве показатель вырос с 61% в апреле до 69% сейчас (и это на фоне интенсивной кампании ударов по столице).

Напомним, результаты опроса в июле показали, что большинство украинцев продолжают верить в победу в войне, хотя мнения по поводу будущих границ страны разделились.

Согласно результатам последнего опроса, шесть из десяти украинцев считают категорически неприемлемой передачу всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности.

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