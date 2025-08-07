Українці визнають роль США в мирних переговорах, але 73% незадоволені Вашингтоном

У 2025 році 16% українців лише схвалюють діяльність керівництва США, тоді як 73% висловлюють несхвалення, що є рекордним показником.



"Уся та доброзичливість, яку Вашингтон накопичив 2022 року, коли 66% схвалювали керівництво США, випарувалася", - ідеться в публікації.

Напруженість у відносинах між Києвом і Вашингтоном зросла 2025 року після повернення Трампа до влади. Напружена зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Овальному кабінеті наприкінці лютого збіглася з тимчасовими припиненнями військової допомоги США,

Вороги і союзники

Навпаки, сприйняття Німеччини цього року значно покращилося. Рівень схвалення Берліна досяг рекордного рівня в 63%, незважаючи на більш обережну позицію Німеччини в перші місяці війни.

Рівень схвалення Росії залишається незначним (1%), тоді як рейтинг Китаю, як і раніше, залишається низьким (8%), як і з початку війни.



Роль у переговорах

Незважаючи на різке несхвалення керівництва США, більшість українців, як і раніше, вважають, що Вашингтон відіграє значущу роль.

Більшість (70%) вважають, що США мають відігравати "значну роль" у мирних переговорах, що майже відповідає поглядам на країни ЄС (75%) і Велику Британію (71%).

Хоча в Туреччині нещодавно відбулися якісь переговори, 55% українців підтримують значну участь цієї країни, що помітно нижче, ніж підтримка ЄС, Великої Британії та США.

