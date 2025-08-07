Украинцы признают роль США в мирных переговорах, но 73% недовольны Вашингтоном

Взгляды украинцев на своего самого важного военного союзника радикально изменились по сравнению с первыми месяцами войны. Однако они признают необходимость участия США в мирных переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Gallup, проведенный 1-14 июля.
В 2025 году 16% украинцев только одобряют деятельность руководства США, в то время как 73% выражают неодобрение, что является рекордным показателем.
"Вся та доброжелательность, которую Вашингтон накопил в 2022 году, когда 66% одобряли руководство США, испарилась", - говорится в публикации.
Напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном возросла в 2025 году после возвращения Трампа к власти. Напряженная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете в конце февраля совпала с временными приостановками военной помощи США,
Напротив, восприятие Германии в этом году значительно улучшилось. Уровень одобрения Берлина достиг рекордного уровня в 63%, несмотря на более осторожную позицию Германии в первые месяцы войны.
Уровень одобрения России остается ничтожным (1%), в то время как рейтинг Китая по-прежнему остается низким (8%), как и с начала войны.
Несмотря на резкое неодобрение руководства США, большинство украинцев по-прежнему считают, что Вашингтон играет значимую роль.
Большинство (70%) считают, что США должны играть "значительную роль" в мирных переговорах, что почти соответствует взглядам на страны ЕС (75%) и Великобританию (71%).
Хотя в Турции недавно прошли некие переговоры, 55% украинцев поддерживают значительное участие этой страны, что заметно ниже, чем поддержка ЕС, Великобритании и США.
Напомним, действия Дональда Трампа привели к тому, что отношение украинцев к руководству США резко ухудшилось. В июне 72% считали, что для Украины это плохо, что он является президентом США, а 16% - хорошо.
Условный мирный план США поддерживают только 39% респондентов. При этом для большей части украинцев (49%) план является категорически неприемлемым.