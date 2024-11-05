Українці визначилися, кого не можна допускати до президентських та парламентських виборів

Українці в цілому не проти, щоб на президентських та парламентських виборах голосували мігранти до Європи. Але балотуватися вони не зможуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Відносна більшість опитаних вважають, що на перших повоєнних виборах Верховної Ради та президента України повинні мати право голосувати (обирати) громадяни, які під час війни виїхали з України і не повернулися назад (відповідно 47% і 48%). Проти виступають 36% і 35,5% відповідно.

Переважна більшість (81-82%) опитаних вважають, що на перших повоєнних виборах Верховної Ради, президента України, міських/сільських голів та депутатів міських/ сільських рад не повинні мати право обиратися громадяни, які під час війни виїхали з України і не повернулися назад.

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова з 15 по 20 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.