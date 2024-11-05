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Украинцы определились, кого нельзя допускать к президентским и парламентским выборам

Украина, Вторник 05 ноября 2024 09:55
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Украинцы определились, кого нельзя допускать к президентским и парламентским выборам Фото: украинцы против того, чтобы мигранты баллотировались на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы в целом не прочь, чтобы на президентских и парламентских выборах голосовали мигранты в Европу. Но баллотироваться они не смогут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Относительное большинство опрошенных считают, что на первых послевоенных выборах Верховной Рады и президента Украины должны иметь право голосовать (избирать) граждане, которые во время войны уехали из Украины и не вернулись назад (соответственно 47% и 48%). Против выступают 36% и 35,5% соответственно.

Украинцы определились, кого нельзя допускать к президентским и парламентским выборам

Подавляющее большинство (81-82%) опрошенных считают, что на первых послевоенных выборах Верховной Рады, президента Украины, городских/сельских председателей и депутатов городских/сельских советов не должны иметь право избираться граждане, которые во время войны уехали из Украины и не вернулись назад. .

Украинцы определились, кого нельзя допускать к президентским и парламентским выборам

Социологический опрос проводился Центром Разумкова с 15 по 20 июня 2024 среди 2016 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, к идее введения электронного голосования на выборах всех уровней, в том числе при президенте, положительно относятся 33% украинцев. Относительное большинство (42-43%) опрошенных относятся негативно к интернет-выборам.

Почти треть (31%) опрошенных при введении электронного голосования на выборах считают, что оно может происходить через "Дію", 15% - что нужно будет создать новый специализированный сервис.

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