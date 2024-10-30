Голосування через "Дію": як українці ставляться до інтернет-виборів президента

До ідеї запровадження електронного голосування на виборах усіх рівнів, у тому числі за президента, позитивно ставляться 33% українців.

Відносна більшість (42-43%) опитаних ставляться негативно до інтернет-виборів.

Єдина група, яка переважно підтримує електронне голосування - це молодь віком від 18 до 29 років (52% виступають за при 27-30% проти). Найчастіше проти виступають люди віком 60 і більше років (55-57%, при 17% за).

Майже третина (31%) опитаних при запровадженні електронного голосування на виборах вважають, що воно може відбуватися через "Дію", 15% ˗ що потрібно буде створити новий спеціалізований сервіс. Водночас 37,5% відповіли, що голосування на виборах у жодному разі не повинно проходити в електронній формі, інші (16%) вагалися з відповіддю.

Чим молодші респонденти, тим частіше вони підтримують як голосування через "Дію", так і створення нового спеціалізованого сервісу (через те, що серед молодих респондентів менше супротивників електронного голосування).

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова з 15 по 20 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.