Украинцы выезжают за границу из-за усиления обстрелов гражданской инфраструктуры, - НБУ

Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 04:30
Украинцы выезжают за границу из-за усиления обстрелов гражданской инфраструктуры, - НБУ Фото: пункт пропуска на границе Украины и Польши (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Массовый выезд украинцев за границу может быть связан с усилением обстрелов гражданской инфраструктуры, а также разрешением на выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на макроэкономический и монетарный обзор Нацбанка Украины.

НБУ, ссылаясь на данные ООН и Евростата, сообщает, что с 3 октября по 14 ноября 2025 года из Украины выехали почти столько же людей, сколько за предыдущие 9 месяцев.

"По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины составило 5,9 млн человек по состоянию на 14 ноября 2025 года. С момента предыдущего обновления (03 октября) рост составил 128 тыс. человек, что сопоставимо с ростом в январе-сентябре (166 тыс.)", - говорится в обзоре.

Аналитики НБУ предполагают, что массовому выезду украинцев за границу могут способствовать две причины:

  • усиление российских атак на объекты гражданской инфраструктуры;
  • разрешение на выезд за границу для мужчин 18-22 лет.

Кто имеет право на выезд за границу

Как писало РБК-Украина, с 28 октября вступили в силу новые правила пересечения границы. Они не меняют порядок выезда военнообязанных, но уточняют, как проверяют их военно-учетные данные.

Главная новация - полная цифровизация процесса. Теперь пограничники проверяют информацию непосредственно через государственные электронные реестры, а не по бумажным документам.

Также юристы объясняли: во время мобилизации и действует военного положения в Украине большая часть мужчин с отсрочкой имеют возможность выезда за границу. Но не все категории.

Беспрепятственно пересекать границу при условии наличия подтверждающих документов имеют право:

  • мужчины с группой инвалидности;
  • те, кто сопровождает одного из родителей, который имеет 1 или 2 группу инвалидности;
  • те, кто имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей;
  • родители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.

О том, что нужно для выезда за границу в отпуск при брони и выпустят ли из страны, если есть все документы, - читайте в материале РБК-Украина.

Национальный банк Украины Война в Украине
