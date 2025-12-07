Украинцы выезжают за границу из-за усиления обстрелов гражданской инфраструктуры, - НБУ
Массовый выезд украинцев за границу может быть связан с усилением обстрелов гражданской инфраструктуры, а также разрешением на выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на макроэкономический и монетарный обзор Нацбанка Украины.
НБУ, ссылаясь на данные ООН и Евростата, сообщает, что с 3 октября по 14 ноября 2025 года из Украины выехали почти столько же людей, сколько за предыдущие 9 месяцев.
"По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины составило 5,9 млн человек по состоянию на 14 ноября 2025 года. С момента предыдущего обновления (03 октября) рост составил 128 тыс. человек, что сопоставимо с ростом в январе-сентябре (166 тыс.)", - говорится в обзоре.
Аналитики НБУ предполагают, что массовому выезду украинцев за границу могут способствовать две причины:
- усиление российских атак на объекты гражданской инфраструктуры;
- разрешение на выезд за границу для мужчин 18-22 лет.
Кто имеет право на выезд за границу
Как писало РБК-Украина, с 28 октября вступили в силу новые правила пересечения границы. Они не меняют порядок выезда военнообязанных, но уточняют, как проверяют их военно-учетные данные.
Главная новация - полная цифровизация процесса. Теперь пограничники проверяют информацию непосредственно через государственные электронные реестры, а не по бумажным документам.
Также юристы объясняли: во время мобилизации и действует военного положения в Украине большая часть мужчин с отсрочкой имеют возможность выезда за границу. Но не все категории.
Беспрепятственно пересекать границу при условии наличия подтверждающих документов имеют право:
- мужчины с группой инвалидности;
- те, кто сопровождает одного из родителей, который имеет 1 или 2 группу инвалидности;
- те, кто имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей;
- родители, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.
О том, что нужно для выезда за границу в отпуск при брони и выпустят ли из страны, если есть все документы, - читайте в материале РБК-Украина.