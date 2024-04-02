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Українці витрачають все більше грошей у Польщі: нові дані

Фото: Витрати українців у Польщі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Витрати українців у Польщі у 2023 році становили 7,1 млрд злотих – на 31% більше порівняно з 2022 роком. Про це свідчать останні дані польського Головного статистичного управління.

Більше за українців у Польщі витрачали тільки німці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на bankier.pl.

Торік українці витратили у Польщі 7,1 млрд злотих (1,65 млрд євро). Це на 1,6 млрд злотих, або на 31%, більше, ніж роком раніше. Такі останні дані  Головного статистичного управління.

показники наближаються до витрат українців до пандемії. У 2016-2019 роках українці залишали в Польщі в середньому 7,5 млрд злотих (1,75 млрд євро). У 2020 році сума витрат українців становила 2,6 млрд злотих, у 2021 році – 2,9 млрд злотих, у 2022 році – 5,4 млрд злотих.

Такі витрати українців у Польщі у 2023 році були очікуваними, звертає увагу експерт ринку праці Кшиштоф Інглот.

"Зараз у реєстрах ZUS (Управління соціального страхування – ред.) 755 тисяч громадян України. Це свідчить про їхню активну участь у польському ринку праці, що також виражається у витратах", – пояснює він.

Загалом оціночна вартість товарів і послуг, придбаних у Польщі іноземцями 2023 року, становила 44,3 млрд злотих (10,3 млрд євро).

У четвертому кварталі 2023 року найбільше грошей у Польщі витратили люди, які перетинали кордон з Німеччиною (47,1%), Україною (21,9%), Чехією (14,2%), Словаччиною (8,6%).

Нагадаємо, ми писали, як біженці з України вплинули на економіку Польщі. Витрати на допомогу повернулися у вигляді податків, які сплатили українці.

Також українські підприємці, які зареєстрували власний бізнес у Польщі, лише за два роки війни сплатили податків та внесків на страхування на суму у розмірі 2,3 млрд євро.

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